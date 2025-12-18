Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新城广播携手特高娱乐打造「大湾区音乐」平台 明年举办首届「大湾区9+2音乐盛典」

影视圈
新城广播有限公司与特高娱乐制作有限公司，昨日于新城广播举行合作备忘录签署仪式，正式展开为期三年的策略性合作，共同打造「大湾区音乐」平台，推动区内音乐产业发展，促进文化共融，携手谱写湾区乐坛新篇章。签署仪式由新城广播有限公司项目及商业事务总经理朱静宜，以及特高娱乐制作有限公司项目总监蔡日升共同签署，并特邀资深传媒人何丽全担任策略顾问。双方管理层及嘉宾亲临见证，场面隆重。

新城广播有限公司行政总裁马浚伟于仪式上表示，特高娱乐在影视音乐制作及大型演唱会方面具备卓越水准。
新城广播有限公司与特高娱乐制作有限公司，正式展开为期三年的策略性合作，共同打造「大湾区音乐」平台。
双方透过多元化的音乐演出、线上比赛及年度颁奖典礼，为大湾区音乐人提供展示才华的舞台。
资深传媒人何丽全担任策略顾问。
汇聚湾区音乐人打造跨城互动

根据合作备忘录，双方将整合资源与专业优势，在未来三年内，透过多元化的音乐演出、线上比赛及年度颁奖典礼，为大湾区音乐人、艺人及新秀提供展示才华的舞台，推动音乐创作、人才培育及跨地域文化交流合作，亮点之一是2026年首届「大湾区 9+2 音乐盛典」，届时将汇聚湾区音乐人，共同打造跨城互动、文化交融的盛大舞台，为乐坛注入新活力。新城广播有限公司行政总裁马浚伟于仪式上表示，特高娱乐在影视音乐制作及大型演唱会方面具备卓越水准，与其携手合作意义深远。他强调音乐无分界限，未来合作将不限于演唱会，而是深度拓展至大湾区及全国，亦透露未来或将在澳门举办活动，并期望「大湾区音乐盛典」能于来年顺利诞生。

