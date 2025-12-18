Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

猫王外孙女Riley传「卖卵」 助尊特拉华达生仔

影视圈
更新时间：21:45 2025-12-18 HKT
发布时间：21:45 2025-12-18 HKT

已故「猫王」皮礼士利（Elvis Presley）的遗孀Priscilla Presley，与前生意伙伴Brigitte Kruse因金钱纠纷而对簿公堂，岂料这场钱银瓜葛竟惹出大丑闻！Brigitte竟大爆现年36岁的猫王外孙女Riley Keough曾「卖卵」给荷里活男星尊特拉华达的已故妻子姬莉柏斯顿（Kelly Preston），让他们夫妻俩透过人工受孕诞下幼子Benjamin。

一部积架跑车作为酬劳

据报道，Brigitte在前日（16日）向法庭提交的文件中，声称已故猫王女儿丽莎玛莉（Lisa Marie Presley）的前夫Michael Lockwood告诉她，特拉华达夫妇曾于2010年与丽莎玛莉接洽，希望能找到新的卵子，令他们能在长子Jett离世后，再诞下一名儿子。Michael更指尊不想要丽莎玛莉那些「含有海洛英的卵子」（指她曾吸毒），最终他们与皮礼士利家族达成协议，由当时年仅21岁的Riley借卵给尊和姬莉，以换取1万至2万美元（约77,799至15.5万港元），以及一部积架跑车作为酬劳。

Brigitte被批为赢官司不择手段

消息传出后，Priscilla的代表律师回应媒体时斥责Brigitte为赢官司不择手段。她为让Priscilla收回对她的起诉，已经完全不正当地起诉了Priscilla的儿子、表弟和助理。如今又无端将Riley和尊特拉华达拉落水，律师怒斥：「这些令人愤慨的指控与本案完全无关。Brigitte Kruse及其新律师（她已换过4批律师了）的行为令人不齿，我们一定会在法庭上予以追究。」

