Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

鹰小组约「世一」蔡俊彦唱K Ian按自己节奏做音乐 Jer盼开个唱Part 2

影视圈
更新时间：20:15 2025-12-18 HKT
发布时间：20:15 2025-12-18 HKT

MIRROR 「鹰小组」四位成员陈卓贤(Ian)、邱傲然(Tiger)、柳应廷(Jer)及邱士缙(Stanley)化身主持人，带大家从新节目《四镜大暴走》中，见识「香港制造」及「香港第一」。音乐工作方面，Ian 表示跟随自己节奏去做音乐，不觉得成绩有下滑，Jer寄望明年能举行演唱会Part 2，Stanley因拍剧太忙，被队友封为「视帝」。

扮女声唱《帝女花》

《四镜大暴走》的拍摄唤醒了Ian尘封了的小时候回忆，除了看到印水纸香口胶及一些零食，又与大家一起踢西瓜波，可说是「童年回忆全数回来了！」。Jer在拍摄关于探讨文化主题时，与Stanley扮大老官大耍花枪，还要扮女声唱《帝女花》，他称扮女声唱歌可说是无难度，只因爸爸钟爱粤剧，小时候他已常在家中扮女声唱粤曲。

Stanley获封「视帝」

拍摄介绍香港运动员时，4子更与剑击运动员蔡俊彦合作，拍毕后更相约蔡俊彦一起唱K，Jer说：「运动时他很认真，但放下手上的剑时他可以当主持，又发挥搞笑天份。」至于之后会否与蔡俊彦有合唱机会？Tiger表示没讲到那么远，只是当晚轻松地一齐唱K。原先节目打算出埠拍摄，却因Stanley要拍剧不能飞离香港，所以改为在港拍摄，Stanley即被他们取笑是「视帝」而很忙，他指今年拍了公司三套剧，更拍摄了三套电影，可说是出道以来一年内最多作品。

Tiger 预告明年有惊喜

此外，在工作方面，Ian今年的音乐事业似有点静了下来，但他却完全没有这感觉，「回看2024年真的有点开尽Turbo，但今年也没有特别停下来，集中焦点只跟着自己的节奏去做音乐及其他演出的工作。」Jer表明想为刚完成的《The Shape of Breathing演唱会》举行Part 2，令香港及海外更多观众可以欣赏。Tiger则透露明年在音乐上会有惊喜。
 

credit：
JER
* Hair: Man Chan@CHIC Private i salon
* Make Up: Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre
* Stylist : PIPA Creative
* Wardrobe: I.T & Mihara Yasuhiro, Jil Sander

IAN
* Make Up: Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre
* Stylist: Charles Wong
* Wardrobe : PRONOUNCE

Stanley
* Hair : Frankie Ho@HairCulture
* Make up: Cheng Li Li
* Stylist: Amissa Tsui 
* Wardrobe: Cos, Sandro, polette

Tiger
* Hair: Frankie Ho@HairCulture
* Make up:  Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre
* Stylist: J.C
* Wardrobe : CULLNI 、Toga、ITHK、Dear Blossom
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
6小时前
上环4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至地铁站外被捕
01:08
上环抢劫案．内情曝光│4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至上环港铁站外就擒
突发
3小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
01:36
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
20小时前
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
影视圈
8小时前
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
影视圈
10小时前
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪设灵 各界花海悼英雄 女友泣挽：不思量，自难忘
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪设灵 各界花海致敬英雄 李家超等多名官员到场悼念
突发
57分钟前
宏福苑五级火｜政府：向受影响业主发放每年15万元租金补助 业主及租户获发5万元搬迁补助
02:11
宏福苑五级火｜政府：向受影响业主发放每年15万元租金补助 业主及租户获发5万元搬迁补助
社会
2小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
9小时前
考车牌｜明年1.1起考试车禁装「外挂」辅助 专家：惟有学多几个钟
社会
4小时前