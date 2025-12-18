鹰小组约「世一」蔡俊彦唱K Ian按自己节奏做音乐 Jer盼开个唱Part 2

MIRROR 「鹰小组」四位成员陈卓贤(Ian)、邱傲然(Tiger)、柳应廷(Jer)及邱士缙(Stanley)化身主持人，带大家从新节目《四镜大暴走》中，见识「香港制造」及「香港第一」。音乐工作方面，Ian 表示跟随自己节奏去做音乐，不觉得成绩有下滑，Jer寄望明年能举行演唱会Part 2，Stanley因拍剧太忙，被队友封为「视帝」。

扮女声唱《帝女花》

《四镜大暴走》的拍摄唤醒了Ian尘封了的小时候回忆，除了看到印水纸香口胶及一些零食，又与大家一起踢西瓜波，可说是「童年回忆全数回来了！」。Jer在拍摄关于探讨文化主题时，与Stanley扮大老官大耍花枪，还要扮女声唱《帝女花》，他称扮女声唱歌可说是无难度，只因爸爸钟爱粤剧，小时候他已常在家中扮女声唱粤曲。

Stanley获封「视帝」

拍摄介绍香港运动员时，4子更与剑击运动员蔡俊彦合作，拍毕后更相约蔡俊彦一起唱K，Jer说：「运动时他很认真，但放下手上的剑时他可以当主持，又发挥搞笑天份。」至于之后会否与蔡俊彦有合唱机会？Tiger表示没讲到那么远，只是当晚轻松地一齐唱K。原先节目打算出埠拍摄，却因Stanley要拍剧不能飞离香港，所以改为在港拍摄，Stanley即被他们取笑是「视帝」而很忙，他指今年拍了公司三套剧，更拍摄了三套电影，可说是出道以来一年内最多作品。

Tiger 预告明年有惊喜

此外，在工作方面，Ian今年的音乐事业似有点静了下来，但他却完全没有这感觉，「回看2024年真的有点开尽Turbo，但今年也没有特别停下来，集中焦点只跟着自己的节奏去做音乐及其他演出的工作。」Jer表明想为刚完成的《The Shape of Breathing演唱会》举行Part 2，令香港及海外更多观众可以欣赏。Tiger则透露明年在音乐上会有惊喜。



credit：

JER

* Hair: Man Chan@CHIC Private i salon

* Make Up: Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre

* Stylist : PIPA Creative

* Wardrobe: I.T & Mihara Yasuhiro, Jil Sander

IAN

* Make Up: Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre

* Stylist: Charles Wong

* Wardrobe : PRONOUNCE

Stanley

* Hair : Frankie Ho@HairCulture

* Make up: Cheng Li Li

* Stylist: Amissa Tsui

* Wardrobe: Cos, Sandro, polette

Tiger

* Hair: Frankie Ho@HairCulture

* Make up: Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre

* Stylist: J.C

* Wardrobe : CULLNI 、Toga、ITHK、Dear Blossom

