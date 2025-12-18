Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

万千星辉颁奖典礼2025丨陈若思拉票唔敢打搞Jeremy 倪嘉雯否认受力捧 曾锦燊对入围一头雾水睇好何晋乐

更新时间：21:15 2025-12-18 HKT
陈若思（Amber）、倪嘉雯（Carmen）、入围《万千星辉颁奖典礼2025》「最佳女新人」5强，而曾锦燊（Charles）、何晋乐（Rock）则入围「最佳男新人」5强；他们今日（18日）见传媒。问有没有信心？Amber自言没有，有感一众对手太强；Carmen表示一定要有信心，能入围喜出望外，有叫晒中学、大学朋友及亲戚投票；。

倪嘉雯忘记向佘诗曼拉票

问有无准备小礼物拉票？Amber笑称怕被指贿赂，她会叫齐手机内的联络人投票。谈到她的中学同学是MIRROR成员李骏杰（Jeremy），他有许多粉丝，有没有叫对方帮手拉票？Amber称怕弄巧反拙，惊惹来粉丝讨厌，只说会叫所有亲友投票。Amber、Carmen尚未准备战衣，Amber笑称本想行性感路线，却再次有感对手太强劲，会转行型格方向。另外，谈到Carmen受TVB力捧参演台庆剧《新闻女王²》，同时正拍《璀璨之城》，她大表开心能与佘诗曼合作，当初试镜时对自己说「想成为像阿佘一样咁叻嘅人」，而在《璀璨之城》与张智霖等前辈合作，获益良多，她笑言忘记叫阿佘投她一票。另外3位打入「最佳女新人」5强分别是庄子璇、姚焯菲、詹天文。

Charles是《东张西望》主持，除了向亲友拉票之外，笑称师奶是目标对象，会叫父母帮手「拢络」长辈群组；同时明言《东张西望》同事并不支持他，监制也反问为何他入到5强。Charles认为Rock是该奖项大热之选，大赞他能演能唱，是全能艺人。

Rock对于首次打入「最佳男新人」，入到5强已当赢，他觉得全靠演《爱•回家之开心速递》才能入围，已准备圣诞卡送给《爱•回家》众演员兼且拉票。叫《声梦传奇》好友投票？他说近日甚少联络，会传短讯向他们拉票。Rock续说本届会是他最后一次角逐新人奖，已想好台上感言，即使未能得奖也会在社交网发「感激文」。

