《内幕》晋身鹿特丹电影节 任达华吊颈戏险窒息 麦兆辉急煞停救驾

由英皇电影出品，金像导演麦兆辉编导的犯罪悬疑巨制《内幕》现正热映中，继早前成为开画华语片单日票房冠军，由上映至今更成为连续12天成华语片冠军。电影由五大影帝郭富城、任达华、吴镇宇、方中信及姜大卫主演，更有周励淇、汤怡、陈国邦、李靖筠、骆应钧、鲍起静、方平、张文杰、陈湛文、黎峻及耿长军等参演。电影以港片少有探讨的慈善基金捐款为故事背景，除了票房成绩斐然，电影好消息一浪接一浪，更晋身荷兰鹿特丹电影节Harbour单元杀入欧洲。

《内幕》入围鹿特丹国际影节

对于电影晋身国际大型影展，导演麦兆辉发表感言：「好开心《内幕》今次入围了鹿特丹国际影节。希望借着这个机会，令更多人关注慈善机构如何运用捐款，令大家既善心，传到去真正需要帮助的人身上」；而监制田启文呼吁观众继续支持，「很高兴听到这个喜讯。希望继入围今次电影节之后，可以接着有更多好消息。亦希望观众继续多多支持《内幕》。」

任达华两秒缺氧险窒息

而戏中饰演慈善机构财务总监的任达华，为电影揭开故事序幕成为关键，拍摄一场吊颈自杀戏中，华哥投入的演出竟缺氧两秒险窒息，吓得麦导马上叫停，以免造成意外。向来甚少拍动作戏的任达华，是次为戏中的一场吊颈戏亲身上阵，虽然短短数秒的动作，但剧组、动作指导和导演都份外小心处理，不容有失。拍摄前华哥特意跟动作指导走位，吊上半空，预先感受一下颈项系绳的力度和危险性，初时双脚悬空的华哥，一时间未能掌握到绳子索颈的力度，说时迟、那时快的失去平衡，被绳索缠颈脸露痛楚，吓得导演叫大家把华哥放下来，著地刹那华哥仍有余悸的说：「刚才真的有两秒缺氧险窒息的感觉！」

有惊无险完成重头戏

虽然试吊出现惊吓画面，但专业的华哥稍作休息后，为免影响拍摄进度，又再马上上吊；而导演再三叮嘱大家小心就位保护华哥，经过预试惊险一吊后，华哥亦摸清楚力度，最后有惊无险的顺利在半空完成这场重头戏。华哥对于刚才的吊颈戏的感受也有点心怯的说：「总算完成，颈还好，没有任何损伤，但试吊时，真的有两秒钟缺氧，上不到脑；不过大家都好快手，把我放下来，安全至上。」

陈国邦、汤怡同样亲历其境

至于同场饰演慈善机构主席的方中信，虽然没有像华哥被吊半空，但在现场看见华哥吊颈的画面和气氛也极具震撼，所以拍摄前也主动跟导演了解这场口的气氛感觉，让观众更能感受到那震撼质感，而再三消化剧情后，方中信全情投入将那份突如其来的震惊，迫真的呈现出来，与华哥的演绎互相辉映。而同场的陈国邦及汤怡同样亲历其境，演绎出那份受惊感觉。导演对于大家投入的演出，为这场opening带出精彩戏味，有信心令电影更加引人入胜。