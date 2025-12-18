Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

《内幕》晋身鹿特丹电影节 任达华吊颈戏险窒息 麦兆辉急煞停救驾

影视圈
更新时间：16:15 2025-12-18 HKT
发布时间：16:15 2025-12-18 HKT

由英皇电影出品，金像导演麦兆辉编导的犯罪悬疑巨制《内幕》现正热映中，继早前成为开画华语片单日票房冠军，由上映至今更成为连续12天成华语片冠军。电影由五大影帝郭富城、任达华、吴镇宇、方中信及姜大卫主演，更有周励淇、汤怡、陈国邦、李靖筠、骆应钧、鲍起静、方平、张文杰、陈湛文、黎峻及耿长军等参演。电影以港片少有探讨的慈善基金捐款为故事背景，除了票房成绩斐然，电影好消息一浪接一浪，更晋身荷兰鹿特丹电影节Harbour单元杀入欧洲。

《内幕》入围鹿特丹国际影节

对于电影晋身国际大型影展，导演麦兆辉发表感言：「好开心《内幕》今次入围了鹿特丹国际影节。希望借着这个机会，令更多人关注慈善机构如何运用捐款，令大家既善心，传到去真正需要帮助的人身上」；而监制田启文呼吁观众继续支持，「很高兴听到这个喜讯。希望继入围今次电影节之后，可以接着有更多好消息。亦希望观众继续多多支持《内幕》。」

任达华两秒缺氧险窒息

而戏中饰演慈善机构财务总监的任达华，为电影揭开故事序幕成为关键，拍摄一场吊颈自杀戏中，华哥投入的演出竟缺氧两秒险窒息，吓得麦导马上叫停，以免造成意外。向来甚少拍动作戏的任达华，是次为戏中的一场吊颈戏亲身上阵，虽然短短数秒的动作，但剧组、动作指导和导演都份外小心处理，不容有失。拍摄前华哥特意跟动作指导走位，吊上半空，预先感受一下颈项系绳的力度和危险性，初时双脚悬空的华哥，一时间未能掌握到绳子索颈的力度，说时迟、那时快的失去平衡，被绳索缠颈脸露痛楚，吓得导演叫大家把华哥放下来，著地刹那华哥仍有余悸的说：「刚才真的有两秒缺氧险窒息的感觉！」

有惊无险完成重头戏

虽然试吊出现惊吓画面，但专业的华哥稍作休息后，为免影响拍摄进度，又再马上上吊；而导演再三叮嘱大家小心就位保护华哥，经过预试惊险一吊后，华哥亦摸清楚力度，最后有惊无险的顺利在半空完成这场重头戏。华哥对于刚才的吊颈戏的感受也有点心怯的说：「总算完成，颈还好，没有任何损伤，但试吊时，真的有两秒钟缺氧，上不到脑；不过大家都好快手，把我放下来，安全至上。」

陈国邦、汤怡同样亲历其境

至于同场饰演慈善机构主席的方中信，虽然没有像华哥被吊半空，但在现场看见华哥吊颈的画面和气氛也极具震撼，所以拍摄前也主动跟导演了解这场口的气氛感觉，让观众更能感受到那震撼质感，而再三消化剧情后，方中信全情投入将那份突如其来的震惊，迫真的呈现出来，与华哥的演绎互相辉映。而同场的陈国邦及汤怡同样亲历其境，演绎出那份受惊感觉。导演对于大家投入的演出，为这场opening带出精彩戏味，有信心令电影更加引人入胜。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
上环4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至地铁站外被捕
01:08
上环4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至地铁站外被捕
突发
7分钟前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
23小时前
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
01:36
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
17小时前
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
3小时前
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
影视圈
7小时前
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影视圈
8小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
22小时前
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
影视圈
5小时前
中国据报成功打造EUV光刻机原型 被形容为「中国曼哈顿计划」
中国据报成功打造EUV光刻机原型 被形容为「中国曼哈顿计划」
商业创科
7小时前