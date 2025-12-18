朱慧敏女儿两岁生日！囡囡神遗传长腿萌爆数蜡烛 肉腾腾囝囝虎视眈眈爆笑抢镜

港姐出身的朱慧敏在「金牌媒人」林盛斌的撮合下，与心脏科医生陈良贵医生在2021年结婚，二人婚后育有一对子女，一家四口幸福满满。朱慧敏不时在社交平台分享与一对子女互动影片，宝贝女儿Shera萌态百出，成为网民心中的甜心宝宝。

朱慧敏一对子女成长速度惊人

日前朱慧敏又再贴出新片，今次是为女儿Shera庆祝两岁生日，两姊弟成长速度惊人，女儿Shera身形高䠷拥有一双长腿，儿子Aten似足米芝莲，虎视眈眈望着生日蛋糕的样子，相当搞笑。

朱慧敏在家中为女儿举行生日会

一如往年，朱慧敏继续选择在家中为女儿举行生日会，虽然没有奢华的布置，但依然温馨满泻。朱慧敏为女儿Shera穿粉红间条tee配长牛仔裤，头上戴一个粉白色蝴蝶发箍，一家人围在一起齐齐切蛋糕。满口BB话的Shera自己为自己唱生日歌，又以英文数出蜡烛的数量。

儿子Aten虎视眈眈望着生日蛋糕

反而儿子Aten表现得非常冷静和淡定，从妈妈点燃蜡烛，到全家一起唱生日歌，再到吹蜡烛，他一直虎视眈眈望着生日蛋糕，直到妈妈将蛋糕递到Shera的面前，Aten企图伸手去摸，幸好妈妈眼明手法及时制止，为这个生日派对增添了不少趣味。

