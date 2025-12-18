Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

姜涛演唱会2025丨姜涛2度泪洒舞台 这半年学识许多事件：I will be a Better Man

影视圈
更新时间：11:45 2025-12-18 HKT
发布时间：11:45 2025-12-18 HKT

姜涛举行九场《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》于亚博Arena举行，昨晚（17日）进行头场演出，姜涛献唱《孤独病》期间，他在升降台上突然以手拭泪，不时用手遮面，现场粉丝随即叫他的名字，以表支持。轮到唱《流浪星球》，又再忍不往落泪，他即转身面向舞台背住观众，低下头以手掩面。

自觉表演未够好

一众台下粉丝即齐声接力唱下去，以大合唱声援偶像。姜涛说：「唔好意思！多谢大家帮我唱完呢首歌，呢个演唱会对我嚟讲系考试，我知自己表演可能未够好，希望大家睇完多畀意见，做得唔好嘅多多包涵，台前幕后会听取。呢半年，我学识咗好多，I will be a Better Man！」 换上紫色黑闪片西装的姜涛，在吊臀移动下献唱《亚特兰提斯》、《I Need You In My Li（f）e》、《追爱狂想》，不忘跟观众挥手打招呼。唱完之后，他说：「大家开不开心？」现场观众齐声话开心。姜涛大爆监制问大家钟不钟意他，结果观众齐声表示钟意。他又续说：「好多情绪直接在舞台下表演出来，当下真心代表自己，表演当然要度，只要用心讲嘢唔会失礼。」姜涛又问在场有无人生日，最搞笑在场观众齐声话有，引得他笑说：「无可能咁多人生日，但今日呢首歌贺「生日快乐」。」随即唱出《On A Sunny Day》。演唱会尾声，姜涛以唱出《蒙著嘴说爱你》为演唱会结束。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
上环四贼匪劫找换店10亿日圆 一男子被捕
00:43
上环四贼匪劫找换店10亿日圆 一男子被捕
突发
5小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
22小时前
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
06:45
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
15小时前
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影视圈
7小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
21小时前
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
影视圈
6小时前
中国据报成功打造EUV光刻机原型 被形容为「中国曼哈顿计划」
中国据报成功打造EUV光刻机原型 被形容为「中国曼哈顿计划」
商业创科
6小时前
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
突发
17小时前
每日杂志｜高质品牌持续扩张 两餸饭重击传统食肆 《星岛》调查45间两餸饭店 高低价差达14元
每日杂志｜高质品牌持续扩张 两餸饭重击传统食肆 《星岛》调查45间两餸饭店 高低价差达14元
社会
6小时前