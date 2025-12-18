姜涛演唱会2025丨姜涛2度泪洒舞台 这半年学识许多事件：I will be a Better Man

姜涛举行九场《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》于亚博Arena举行，昨晚（17日）进行头场演出，姜涛献唱《孤独病》期间，他在升降台上突然以手拭泪，不时用手遮面，现场粉丝随即叫他的名字，以表支持。轮到唱《流浪星球》，又再忍不往落泪，他即转身面向舞台背住观众，低下头以手掩面。

自觉表演未够好

一众台下粉丝即齐声接力唱下去，以大合唱声援偶像。姜涛说：「唔好意思！多谢大家帮我唱完呢首歌，呢个演唱会对我嚟讲系考试，我知自己表演可能未够好，希望大家睇完多畀意见，做得唔好嘅多多包涵，台前幕后会听取。呢半年，我学识咗好多，I will be a Better Man！」 换上紫色黑闪片西装的姜涛，在吊臀移动下献唱《亚特兰提斯》、《I Need You In My Li（f）e》、《追爱狂想》，不忘跟观众挥手打招呼。唱完之后，他说：「大家开不开心？」现场观众齐声话开心。姜涛大爆监制问大家钟不钟意他，结果观众齐声表示钟意。他又续说：「好多情绪直接在舞台下表演出来，当下真心代表自己，表演当然要度，只要用心讲嘢唔会失礼。」姜涛又问在场有无人生日，最搞笑在场观众齐声话有，引得他笑说：「无可能咁多人生日，但今日呢首歌贺「生日快乐」。」随即唱出《On A Sunny Day》。演唱会尾声，姜涛以唱出《蒙著嘴说爱你》为演唱会结束。