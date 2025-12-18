Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB咪神白云淋浴期间突然出现神秘之手 离婚4年疑有新恋情？ 晒湿身诱惑逼爆身材

影视圈
更新时间：15:00 2025-12-18 HKT
发布时间：15:00 2025-12-18 HKT

现年37岁的前TVB咪神白云，其丰满上围向来是焦点，而她亦感到相当自豪，从来不吝啬展现其魔鬼身材，当年以神兽天使造型吸引了无数宅男粉丝。白云自2021年跟富二代前港男江俊霖（Kelvin）离婚后，重新解放好身材，并曾推出超性感写真。近日白云在IG分享一条穿上三点式泳衣做spa的影片，震撼网民眼球之外，片尾更突然出现了一只神秘之手！

白云继续晒性感Body

白云发文道写：「重庆超火的暴风雨spa！一个字，爽！5分钟爆汗，好好玩。」片中的白云穿上白色的三点式泳衣，站在浴池的中央位置被池水照头淋，之后又走到池的旁边，摆出骚手弄姿地摆出不同甫士，似是十分享受被池水高处洒落的感觉，逼爆身材表露无遗。

相关阅读：前TVB咪神超低胸性感装欧游狂骚丰满上围 趴石壆观景网民忧上身太重有堕河危机

白云拖神秘之手

直至影片尾段，突然有一只神秘之手伸向正在享受淋浴的白云面前，白云望一望镜头展露出其招牌甜美笑容，然后伸出右手握着对方的手。网民看到白云的性感影片，纷纷留言：「好靓」、「妳穿得好美」、「Perfect」、「好正」等。更有不少网民好奇「神秘之手」的主人，关心她是否有新恋情！

相关阅读：前TVB失婚咪神冬至派福利！上围汹涌澎湃谷到上颈 性感零底线屡次挑战感官极限

