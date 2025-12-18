Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

《恋爱自由式》陈年大合照疯传索女同框掀回忆杀 黄宗泽萧正楠22年前初出道「黑口黑面」？

影视圈
更新时间：17:00 2025-12-18 HKT
发布时间：17:00 2025-12-18 HKT

近日网上疯传了一张22年前TVB青春偶像剧《恋爱自由式 》的陈年大合照，剧中每位主角都是廿岁出头的俊男美女，网民一眼便能认出前方的邓丽欣（Stephy）、傅颖（现名傅宝谊，Theresa）、陈文媛（BoBo）及唐宁，至于笑指相中几位男主角皮肤黑到似被「炸㶶」，差点认不出来。

四位小生肤色成焦点

近日有网民在Threads分享了这张考古相片，并留言写道：「后面几个黑人牙膏广告嚟？？？？」 虽然有网民大赞当年几位廿岁出头的青春玉女好靓女，并留言大赞：「前面4位都坚靓，而且都是不一样的靓，辨识度高」等，但却不及后排四个少男黎诺懿、黄宗泽、杨明及萧正楠抢镜，更笑指他们来自非洲，纷纷留言表示：「后面班男嘅系咪非洲来的」、「非洲黄宗泽，非洲萧正楠」、「睇错以为系宣明会𠮶啲探访活动」、「后面果4个笑到傻，前面几个好靓」等。

相关阅读：傅颖认「脸上动了两个地方」：又不一样了   被指容貌升级千变万化多年  曾公开「易容术」

傅颖：系咪揾我

当年主角之一的傅颖亦突然上水回应，她分享了在该剧中一张讲电话的剧照，并留言写道：「喂，系咪揾我呀？」此外，网民除了继续谈论剧集内容，当中更提到剧中的游泳绝技「破冰转身」，勾起不少回忆。

相关阅读：萧正楠因BB出世身体出异样求医  黄翠如掉以轻心竟质疑  爱妻号金句寸爆老婆

