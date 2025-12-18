「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪

内地女星巩俐在1988年与导演张艺谋拍完电影《红高粱》后，事业和感情上都曾是最佳拍档，可惜两人最终有缘冇份而分手收场，巩俐在1996年闪嫁富商黄和祥，但两人在2010年离婚。到了2019年，与法国电子音乐大师Jean-Michel Jarre再婚，至今感情甜蜜。

巩俐婚后定居法国

巩俐婚后随老公定居法国，还不时结伴参加艺术活动，日前老公在微博贴与二人合照并写道：「1981年，我第一次受邀来华演出，中国人对音乐的热爱和团结的力量让我震撼。2004年在紫禁城，我们让音乐和历史完美地融合在一起。到2025年的今天，我的妻子带我再次走在这世界非物质文化遗产－北京中轴线上，我深刻地感受到她的热爱，同样这也是我的热爱，这种感觉再次震撼且非常美妙。」

相关阅读：57岁巩俐偕法籍老公随马克龙访华 零滤镜生图流出面部状态令网民震惊

巩俐与老公同框有电影感

相中所见，巩俐穿上深色长大衣，而老公则穿上银灰色外套，二人分别参观天安门、天坛及先农坛等景点，期间体验双人单车、并肩散步、对视微笑及低头交谈，巩俐又倚靠在对方身上，洋溢着浓浓的甜蜜气氛，不少人留言大赞：「好有爱的两个人」、「好幸福呀」、「真的好恩爱的夫妻」、「这也太般配了，两个人都不老的」、「巩俐真美啊！依偎着你像小女孩」、「真的是随便一拍都是电影感」及「闻到了爱情的香甜。」虽然Jean-Michel Jarre已年过70，但其高大外型和型格打扮，跟小17岁的巩俐站在一起，依然堪称俊男美女，非常匹配。

巩俐曾恋张艺谋结不成婚

巩俐的情路并不如事业顺畅，向太曾透露张艺谋与巩俐相恋，在「婚姻态度」上出现分歧。向太指巩俐当时年近30岁，可能加上家庭压力，因而萌生结婚念头，但与前妻肖华育有一女的张艺谋，因为第一段婚姻，离婚时拖拉长达六、七年，令他对再婚产生恐惧，虽然向太一度劝说，仍无法让二人突破困局。而当时巩俐身边出现富商黄和祥热烈追求，最终巩俐接受对方，二人的婚姻维系14年结束。有传当年Jean-Michel Jarre拿出逾亿港元向巩俐求婚，但女方却表示自己不缺钱，需要的是步调相同的伴侣，还明言：「我每周要做4次有氧运动，你跟得上吗？」当时已70岁的Jean-Michel Jarre即到医院体检，并拿出报告向巩俐证明自己的体能。而两人婚后亦十分甜蜜，经常出双入对，羡煞旁人！

相关阅读：巩俐罕有现身上海贴身衫展女王级身材 生图流出下月满58岁真实状态曝光