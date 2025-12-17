璀璨之城丨陈滢与张智霖拍大胆戏「怕丑不敢睇」：担心尺度太踩界出唔到街

久未公开露面的陈滢，近日忙于拍摄新剧《冲上云霄II》。她身形明显消瘦，坦言是为角色自年初起积极调整外型、心理与情绪。刚与张智霖完成重头戏的她笑言：「事前好担心，食量都少埋」，幸拍摄顺利，完成后才敢放松饮食。陈滢透露今次演出风格破格，外型与意识上都相当性感，监制非常满意，更计划让剧组一同观看片段。她害羞表示：「我自己唔敢睇，因为都怕丑！但监制会畀大家睇，相信佢都满意，唔觉得难睇！」她坦言与张智霖合作顺畅，唯一忧虑是戏份尺度「非常踩界」，担心能否顺利播出。

周志康「企鹅人」身份成谜

另一方面，蔡一智与周志康在剧中饰演兄弟。蔡一智透露早年曾客串《冲上云霄》，与张智霖、吴卓羲早有戏缘，今次更是受老友张智霖邀请而参演。周志康称赞这位「哥哥」体贴温暖，两人常交流运动与育儿话题。近日《中年好声音4》TVB赛区中，代号「企鹅人」的选手被指疑似周志康，蔡一智笑言看过对方唱古巨基歌曲的片段，认为声线相似，「有可能系佢」。周志康则回应指大家的猜测过程有趣，且感受到不少支持，但对于是否参赛始终不置可否，只笑言：「好钟意古巨基嘅歌。」

《中年好声音4》「企鹅人」身份成谜。

有指「企鹅人」为周志康。