Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！

影视圈
更新时间：09:00 2025-12-18 HKT
发布时间：09:00 2025-12-18 HKT

80年代著名歌手蔡国权当年创下不少佳绩，曾经凭《花之恋》、《不装饰你的梦》、《怀念你一世纪》、《天意人心》与及为徐小凤所写的《顺流逆流》缔造了不少经典作品，可惜2002年11月13日在东莞发生交通意外受伤导致脑部严重受创，出现失智症及创伤后帕金森氏症而改写了一生。

李修贤与蔡国权是中学同学

已淡出影圈多年的李修贤近年进驻抖音话当年，不时大爆很多圈中秘闻，日前李修贤又再拍片，原来他与蔡国权是中学同学：「我们在1966年是同班同学，他在学校上课，要是上一些不重要的堂，他老是拿著那个鼓棍打鼓，那鼓棍就敲桌子的。」对于蔡国权的悲惨遭遇，李修贤表示深切的惋惜与难过。影片播出后，引来不少回响。

相关阅读：金像影帝李修贤老态尽现 老人斑烟屎牙极严重 拍片爆料90年代巨星烂赌若非议

李修贤拍片谈与蔡国权昔日往事

蔡国权在2002年在东莞不幸发生交通意外受伤，脑部严重受创兼出现失智症及创伤后帕金森氏症，并须要坐轮椅代步，而且说话有障碍。蔡国权随后淡出幕前演出，获安排在院舍居住，一众昔日曾与蔡国权合作过的歌手，在2006年举办音乐会为他筹募医药费，当时徐小凤、谭咏麟等都有现身支持。到了2008年，蔡国权获颁再生会十大再生勇士选举「杰出生命勇士」奖。今次李修贤在抖音拍片，除了谈及与蔡国权的昔日往事外，还表示：「交通意外之后，他一直待在老人院，过的是一个废人的生活，不能动躺在床上。他保养好一点的时候，他还在作曲。所以有时候觉得人，有时候那些意外真的​​很难讲。唉，上天有时候真的很捉弄人。蔡国权那么有天才的人，他一直从小，那个时候才十三、四岁，他已经​​在搞音乐、作曲、唱歌。我比他晚，我拍电影都要十七、八岁才去拍电影，他十三岁就研究音乐，所以呢，往往中，所有的事情是命中注定。」

李修贤的短片引来不少回响

李修贤的短片引来不少回响，有人说：「原来你们是同学啊，现在很少看到他的消息了！」、「太可惜了，写不了歌了，天妒英才，好喜欢他的歌，是个全才。」、「人生无常，可惜了蔡国权的才华。」、「这件事情我们知道，太可惜了。」、「如果他不出车祸，应该会有更多经典歌曲的。」、「权哥好可怜，出咗交通事故入住老人院，一个音乐才子，后来小凤姐经常有去探望。」甚至有人称蔡国权定居在内地的护老院，但亦有指他在香港生活。不过在2022年，有粉丝在蔡国权的家人安排下到护理院探望过偶像，当时蔡国权精神奕奕，向镜头展现灿烂笑容，为粉丝们签名兼与众同乐，表现非常精灵：「蔡生仍然可以认到亲人和朋友，他很叻啊！不被命运击败，仍然乐观面对。」

相关阅读：李修贤有对高颜值混血孙仔孙女 前空姐妻甚少露面 被指有位前港姐知己？

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
06:45
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
12小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
18小时前
上环四贼匪劫找换店10亿日圆 一男子被捕
00:43
上环四贼匪劫找换店10亿日圆 一男子被捕
突发
2小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
17小时前
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
突发
14小时前
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
楼市动向
6小时前
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
影视圈
21小时前
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影视圈
3小时前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
饮食
21小时前
最强小三高调晒爱富商男友激罕现真身 肯买呢样嘢 网民呼：系爱呀！
「最强小三」高调晒爱 百亿富豪男友激罕现真身 纾尊降贵买呢样获赞：系爱呀
影视圈
2025-12-17 11:00 HKT