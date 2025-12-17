驱魔龙族马小玲丨「玄武童子」现真身！岑珈其谢雪心被删片段终极曝光 监制陈十三曾有呢个评价

亚视经典神剧《我和僵尸有个约会》近日再度成为网上热话，因剧集被原创作人兼万绮雯老公陈十三在2022年翻拍为电影，他同时担任监制、编剧及导演，今次找来吴千语饰演的「马小玲」，「况天佑」一角则由黄宗泽担任。可惜剧集开拍到上映屡遇挫折，除了舍弃院线上映直接登陆平台外，吴千语的演出令人大失所望：「完全冇女主角以及『马小玲』嘅气场。」

岑珈其谢雪心被删片段终曝光

《驱魔龙族马小玲》已于今日（12月17日）在本地串流平台hmvod正式推出，戏中饰演「金正中」母子的岑珈其和谢雪心在内地版的演出被删掉，引来不少网民关注，结果徇众要求的情况下，在香港版本中，尾段加插岑珈其和谢雪心的deleted scene，「玄武童子金正中」开坛作法的片段终于曝光。

岑珈其脗合角色最后仍「被消失」

岑珈其早在3年前电影开拍时已公布参演，更曾在《试当真》制作的《我和僵尸有个误会》剧场版中成功演绎「金正中」一角，获得不少网民称赞还原度极高，连原创编剧陈十三都大赞岑珈其其非常脗合角色，但可惜最后仍「被消失」。在今次长达3分钟的片段中，讲述吴千语饰演的「马小玲」和蔡洁饰演的「王珍珍」在车内睇片，欣赏岑珈其和谢雪心这对捉鬼母子在商场开坛作法驱鬼的live，母子貌似驱魔，其实岑珈其不学无术冇料到，结果还被鬼怪吓到鸡咁脚松人。岑珈其曾称小时候有睇过《我和僵尸有个约会》：「呢个系我儿时一套经典到爆嘅电视剧，黐线，觉得点解可以咁劲。」

岑珈其饰演「金正中」是不学无术的宅男

而岑珈其今次饰演「金正中」与电视版的设定完全不同，变成了一个不学无术的宅男，只想做网红赚钱：「系讲我好叻、识法术，但其实系扮，但过程我扮得好有自信好犀利，其实平时嘅『金正中』系冇乜自信，又懒，乜嘢都唔叻嘅𡃁仔，仲成日同阿妈讲谂到啲好主意，我哋拍条片就成功就会爆红，成日唔想努力，阿妈就想佢揾啲嘢学下。」剧集版的「金正中」母亲由吴浣仪演出，电影版的就由谢雪心饰演：「呢个阿妈锡到有啲纵，因为家庭环境好现实，老窦又唔生性，独力凑佢供书教学，点知个仔想做网红，咁我又随佢癫好帮佢，但我哋都系唔叻嘅神棍，揾唔到钱，都几得意。」

