璀璨之城丨吴卓羲「180度变身」由恶转善动口不动手 不满张曦雯亲热戏献张智霖：我想加戏

影视圈
更新时间：20:20 2025-12-17 HKT
发布时间：20:20 2025-12-17 HKT

吴卓羲、张曦雯、张智霖、高海宁、陈滢、陈晓华、蔡一智、周志康、炜烈等，今日到澳门出席新剧《璀璨之城》记者会，齐齐切烧猪预祝拍摄顺利。在《璀璨之城》中首度正式合作的吴卓羲与张曦雯，透露二人的夫妻戏份是剧本改动最大的一环。吴卓羲经历「180度转变」，从原本的恶人改为好人，但他笑言角色仍有不少手段，尤其擅于利用妻子张曦雯，强调今次不会冲动，是动口不动手。他透露与张曦雯早年虽曾同剧拍摄《飞虎》，但当时并无同场戏份，此次才算真正合作，且对手戏最多。而与张智霖的上次合作，更已是13年前的《冲上云霄II》。

张曦雯则表示角色因加入完整背景故事，几乎需从头准备，她将为丈夫做尽坏事，不仅遭张智霖殴打，更有开车撞人等激烈场面，而亲热戏对象亦设定为张智霖，令吴卓羲即场投诉：「我想加返啲亲热戏！」被问到是否禁止张曦雯穿高跟鞋，吴卓羲笑言最初确有微言，但合作后已接受可以有比自己高的老婆，惟拍摄时因经常抬头颇为疲累；张曦雯则幽默回应：「娶得高老婆代表男士有自信。」

至于会否献唱主题曲，吴卓羲笑称有张智霖在不敢献丑，但证实已录制网传新歌《别怪她2.0》，目前正待监制完成制作，自己也期待能推出新作。

