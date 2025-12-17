陈晓东夺《第四届香港紫荆花国际电影节》最佳男主角 首度封帝感谢女儿客串令情感自然流露



《第四届香港紫荆花国际电影节》今日公布得奖名单，陈晓东凭电影《骗我一辈子》（原名《平凡老爸》）荣获「最佳男主角」大奖，他得知好消息后，在社交网开心发文：「睡醒居然拿了最佳男主角！」

陈晓东难忘吴孟达提醒

这次陈晓东更在电影首度携女儿「朵朵」同台演戏，他透露原本只是应邀惊喜客串，演李导演(爸爸)的分身，出演女孩心目中完美爸爸形象，后来李导演在片场临时调整，决定将爸爸角色交由他完整诠释，他感谢李导演信任和赏识，这次挑战过往较少尝试的喜剧，完成对既有形象的突破，更凭片首度勇夺「最佳男主角」大奖，奠定影视生涯重要里程碑。陈晓东感谢影展单位与所有幕前幕后工作人员的努力与成全，特别是已故前辈吴孟达，他与吴孟达、李力持继1998年贺岁电影《行运一条龙》后再度合作，直言曾获达叔提醒：「戏纵有多种演法，但永远不要在萤幕上交行货」，令他获益良多，成为难忘的演员箴言。

与胡杏儿首次合作即有默契

《骗》一大亮点是陈晓东女儿「朵朵」惊喜客串，两父女首次合演，陈晓东饰演角色「骆阳」由浪子蜕变为真正能扛起家庭责任的爸爸，肩负照顾失明女儿的责任，朵朵饰演女儿「可可」，父女情感自然流露。陈晓东坦言特别感谢朵朵在拍摄期间的投入与体谅，让他在角色诠释上更贴近父亲内心世界。

而陈晓东与电影女主角胡杏儿早在《1999年度香港小姐竞选》准决赛外景拍摄时结缘，当时陈晓东以歌手身分参与港姐，廿几年后二人首次合演电影，他表示一上场就很默契。最后陈晓东感性致谢家人和剧组，并恭喜所有中小成本得奖电影，他期盼华语电影能获得更多影展平台的关注与宣传，笑言希望未来有更多不同类型角色与作品持续与观众见面，也透露将推出新歌。