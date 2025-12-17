陈松伶开个唱通缉郑伊健做嘉宾 老公做魔鬼教练上台想骚人鱼线 张与辰脸部做手术不怕被指整容留疤

陈松伶近日推出新歌《松伶》，并于明年2月28日在伊馆举行演唱会，今日（17日）在尖沙咀举行记者会宣布详情。陈松伶对上一次在香港开演唱会已是2012年，今次再于香港开骚感到很开心，笑谓每次开骚的地点都很有意义，透露小时候是儿童合唱团，8岁时以合唱团成员身份于伊馆为关正杰演唱会演出，称当时开心到流口水。

松伶为演唱会内地香港两边走

她现时只开一场，问到可会加场，她即笑指要靠大家，嘉宾方面则保持神秘，到时会有惊喜，问到可会邀请曾合作过的郑伊健？她说：「不知他有没有空。（有通知他？）我现在通缉他先，好多合作过的人都已经粒粒巨星，不知他们有没有时间。」陈松伶为演唱会积极操fit，称多得魔鬼教练的老公时时鞭策她，指还要减多5公斤，现在以增肌为主，笑言看到很多人开骚都会骚背部的肌肉线条，问她可会骚身材？她即表示想骚人鱼线，又说跳唱无问题，不要睇少她，更叫观众到时一起跳。讲到老公到时是否都会来捧场？陈松伶指他不来会闹他，现时老公在内地工作，自己为香港演唱会都会两边走，笑谓老公不是督促自己运动，戏言大家热恋期已过，老公现在变成了魔鬼，但老公都会怕大家因此而吵架，会想方法氹她做运动。

张与辰成功减至70公斤

张与辰为陈松伶新歌作曲，又为她的演唱会做音乐总监，笑谓对她的剧集和歌曲都印象深刻，当知道可与她合作时，即自荐要为她写歌，他笑说：「松松姐姐的故事很励志，她是很努力的艺人，对自己要求高，人又好好，我们第一次见面就倾咗好耐闲计，反而公事只讲了几句，（到时做嘉宾？）未知，不过我是其中一个现场乐队成员，都会在台上。」张与辰正准备自己的跨年演唱会，完成后就会专心做陈松伶演唱会，讲到他工作不断，他表示自己是工作狂，一无工开就会抽筋和食嘢，一食就会涨，戏言一定要工作，指现时是人生最瘦的时候，「比赛时是74公斤，做完《良辰吉日》后变了76公斤，有日发现跌咗嘢要执，竟然比个肚腩顶住执唔到，于是决心减肥，现在70公斤，腰围都由34吋减到30。另外，张与辰两边脸都贴上透明胶布，他透露日前做了小手术有缝针，「因为块面生了粒嘢，其实左脸一直都有但无理，但有日发现右脸突然都有生，还越变越大，所以就去看医生事切了，再拎组织去化验，未有结果，但医生说不是脂肪，睇颜色也不像是坏事。（有告诉妈妈？）一做完手术就影了相比妈妈睇，她只是话『阴公，痛』，连叫我戒口都无，哈哈。（担心脸上留疤吗？）健康最重要，男仔疤都ok，可能因此有得做奸角。」又说不怕被指整容，笑谓如整到这样都几失败。