东张西望丨中年汉巴士站公然露械做出不雅动作 「猫仔」黎宽怡追访劲抢fo：问得出𠮶下劲

影视圈
更新时间：16:11 2025-12-17 HKT
发布时间：16:11 2025-12-17 HKT

TVB节目《东张西望》昨晚（16日）播出的一集，内容主要是香港仔石排湾惊现下体裸男？摄制队接到观众报料，指一名男子自9月起，常在夜间时分在渔光道巴士总站裸露下体兼自渎，非常呕心及恐怖！

「猫仔」黎宽怡到场采访成为热话

今次《东张》派出女主播「猫仔」黎宽怡到场采访，见到「八戒男」现身巴士站后，「猫仔」黎宽怡上前追访并说佢：「系咪有咩唔方便地方？或者系咪身体上有唔舒服呀？系咪痕呀？」结果迅即成为热话。

香港仔石排湾惊现「八戒男」

在昨晚播出的《东张西望》称香港仔石排湾惊现「八戒男」，有报料人指这「八戒男」在晚间出没，在巴士站旁若无人地裸露下体，兼且不停掏出来做出不雅行为，实在令人无法接受。《东张》派出女主播「猫仔」黎宽怡到场采访，对于被指当众做出不雅动作，「八戒男」最初沉默未回应兼一度转身回避，接着「猫仔」黎宽怡追问：「系咪有咩唔方便地方？或者系咪身体上有唔舒服呀？系咪痕呀？定系有个心瘾？」「八戒男」用手掩着半边面说：「唔系呀？我唔回应，（点解要咁做？）我以后唔做喇，我心理变态啰，得未呀？（系咪咁做会开心啲？）你唔会曝光我嘅样？我会改，揾医生协助纠正我嘅心理。」

「八戒男」的不雅行为成热讨

片段曝光后，「八戒男」的不雅行为成热讨，有人说：「个回应睇到佢系正常人，连心理病都无，即系专登露械，报警啦，去坐半年啦！」、「本人曾遇过2个死变态，比起呢个人渣更加癫，但比本人闹到飞起，吓死佢哋不停讲对唔住。坦白讲，本人呢啲情况遇得多，根本未惊过，反而佢哋惊咗本人。试过有次有较剪喺身，成把较剪飞落对方到添。」、「一定会改，改去第二处玩。」亦有人赞「猫仔」黎宽怡的表现：「我即时笑到喷到成台都系饭！」、「佢问得出𠮶下劲，结咗婚果然唔同啲！」、「睇到𠮶度我又系笑到胃抽筋。」、「答佢『系」系』唔系会帮手、」、「要赞猫仔咁大胆！如果老羞成怒出手打佢就惨啦！」、「我㖊日睇完笑到痴咗线！」

