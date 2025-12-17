Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

叱咤2025｜MIRROR 4子续占「我最喜爱歌曲」半榜 最后五强后日出炉

影视圈
更新时间：15:15 2025-12-17 HKT
发布时间：15:15 2025-12-17 HKT

「叱咤乐坛我最喜爱的歌曲」第二阶段投票已于12月15日中午12时展开，乐迷可进入「叱咤投票站」以一人一票为依据，从全年「叱咤乐坛流行榜 – 903专业推介」的新上榜歌曲中，选出「叱咤乐坛我最喜爱的歌曲」最后五强。

1月1日即场由观众票选

投票截至12月17日中午12时，八强走势出炉（排名依歌名笔划序）︰包括Tyson Yoshi／张敬轩《By my side》、卢瀚霆《Lemonade》、姜涛《On a SunnyDay》、林家谦《四月物语》、Gareth.T《用背脊唱情歌》、吕爵安《纯银子弹》、陈卓贤《给千亿颗星选中的二人》、张天赋《说谎者》。

「叱咤乐坛我最喜爱的歌曲」第二阶段投票将于本周五（12月19日）中午12时结束，选出最后五强，并于2026年1月1日颁奖典礼当晚由现场观众即场投票选出最喜爱的歌曲。

