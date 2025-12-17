刘亚仁传复出拍《破墓》导演新片 卷涉毒案唔忧嫁 经纪人︰收到3份剧本

韩国青龙影帝刘亚仁因涉嫌长期非法使用多种麻醉药物与吸食大麻，最终被判处有期徒刑1年，缓刑两年，以及罚款200万韩圜（约10,500港元）。今日韩媒报道刘亚仁相隔3年复出影坛，拍摄关于吸血鬼的电影，他扮演吸血鬼，电影由《破墓》导演张宰贤执导。

张宰贤揾过刘亚仁

张宰贤之前受访时就透露想创作一部吸血鬼电影，「目前正处于以吸血鬼为题材开发韩国原创故事的初期阶段。灵感来源于Bram Stoker的经典小说《德古拉》。我想制作一部以俄罗斯东正教为背景的吸血鬼电影。」新片预计于2026年下半年开拍。张宰贤承认询问了刘亚仁的工作时间表，并指对方收到了3份剧本。刘亚仁公司UAA回应：「还没有确定，刘亚仁现在已经收到了3份电影剧本，正在考虑复出之作。」

《破墓》曾为主演的金高恩带来青龙及百想影后殊荣，刘亚仁若复出拍张宰贤的新片，有望再争青龙影帝。