76岁陈百祥罕谈生死言论惊人　自揭「零牵挂」人生观：朋友离世当移民

影视圈
更新时间：14:00 2025-12-17 HKT
发布时间：14:00 2025-12-17 HKT

人称「阿叻」的陈百祥已经76岁，近年逐渐淡出萤光幕，不时现身内地，又拍片放到小红书，分享生活点滴与人生感悟。日前陈百祥罕有谈及对生死的豁达看法，甚至直言不排斥「安乐死」，豁达的态度引发热议。

陈百祥经历人生大起大落

陈百祥纵横演艺界近半世纪，人生起伏如历练，曾经历过多次生意失败、破产，1982年为TVB台庆预演时，遇到严重烧伤意外。陈百祥当年被汽油弹的爆炸波及，导致脸部和身体大面积烧伤，住院长达40天。走过生死关头，令陈百祥看淡生死：「安乐死系你嘅生命掌握你手里，只要我今日唔高兴，我咪安乐死啰！」

陈百祥日前在小红书分享影片，提到有圈中老前辈离世，陈百祥就当对方移民到好远地方：「当有一个人移民咗去巴西，你要飞30几个钟先去揾佢，你都廿年唔去揾佢啦！」陈百祥活得积极乐观，笑称日日赢波赢马：「点死呀？输吓输吓先输死！」

陈百祥透露死后安排

与黄杏秀结婚46年，二人没有子女，因此陈百祥面对生老病死非常看得开：「第一我上无高堂，下无仔女，我冇咩牵挂。第二，我觉得生老病死系唯一一样嘢，你控制唔到。你想病就病呀？你想死就死呀？」陈百祥自豪称未有老态：「好似我呢啲老得嚟，冇老花、冇甩头发，你控制到咩？」陈百祥早于2015年已提过死后在灵堂有Band演奏。

