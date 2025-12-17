「大只佬Rocky」郑健乐终上水 自揭猴擒示爱真相 亲解性关系之谜遭揶揄：越描越黑

37岁出身富裕的崔碧珈（Anita）自与吴浩康甩拖后，将感情事低调处理。近日崔碧珈却因在交平台分享与2005年参加《香港先生》「健力组」冠军郑健乐（Rocky）的亲密合照，男方更将FB改Status，注明2025年12月12日开始恋爱中，公开恋情。不过二人关系峰回路转，崔碧珈12月14日出席活动时澄清，将郑健乐降为「好朋友」。郑健乐今日（17日）在FB撰长文，正式交代与崔碧珈的感情问题。

郑健乐认识崔碧珈1周想追求

郑健乐对于与崔碧珈「恋爱中」一事，将责任揽上身，表示二人相识不久，自己有意追求：「多谢大家近日对我同崔碧珈嘅恋情咁关心！Anita系一个好勤力认真工作同不停学习求进步嘅好女仔，呢个亦都系我非常欣赏同钟意佢嘅原因。」

郑健乐有意与崔碧珈发展感情：「喺呢到我想交代一下，我同Anita喺上个礼拜上健身堂先第一次真正见面同认识，同佢上咗两次堂之后，上个礼拜五晚佢为咗答谢我，佢喺佢自己嘅社交网站post我哋嘅运动合照同埋tag咗我，并且落堂后请我食饭。食饭过程我哋有好好嘅交流，我觉得大家将来系可以发展落去嘅。」

郑健乐原想给予崔碧珈惊喜：「食完饭之后，我哋各自返咗自己屋企。当晚因为我想正式向Anita作出追求同埋俾个惊喜佢，所以系冇事先征求佢同意之下，就喺自己私人Facebook更改咗同佢嘅恋爱关系。我成个动机其实系希望佢第二日喺屋企瞓醒时，睇到个Facebook通知之后，会感到开心同埋接受我嘅爱意，并且知道我对佢系非常非常认真！」

崔碧珈收惊喜变惊吓

郑健乐自责称对社交平台玩法不熟悉，而令崔碧珈饱受压力：「但系因为自己玩社交网站唔叻，我以为私人嘅Facebook系唔会有其他人睇到，我亦以为更改status，必需对方确认先会show到出嚟。点知原来Anita未确认，个status都会show出嚟喺我个私人Facebook，变咗所有人都睇到。我作为艺人，实在呢件事系自己太大意，令大家作出不必要嘅揣测，变得戏剧化，越描越黑，令Anita饱受负面舆论同压力，呢个绝对唔系我嘅原意！所以我要为呢件事负上责任，决定出嚟讲返成个事实嘅经过。」

郑健乐认同崔碧珈指二人是「好朋友」，并用4个「好」字形容：「事情被发酵到咁样，而家我只可以讲我哋嘅关系，系好好好好朋友，仍然处于互相了解当中，亦当然因为大家认识只有一星期，绝未有过任何亲密和亲暱行为。希望大家俾啲空间我哋，爱护幼苗，如果将来有好消息先会再同大家分享，感谢！ 」

郑健乐行为网民反应两极

不少网民对郑健乐单方面确认与崔碧珈「恋爱中」感到震惊：「无言，识咗无几耐就想转status，个人认为依家睇完个post仲更加越描越黑」、「任何事未得到对方同意或确认关系都唔好乱嚟，我谂应该系你自己一厢情愿」、「咁你仲唔改返个facebook个关系，人哋都话想低调」、「有啲Kam」。但有网民赞已经58岁的郑健乐好纯真：「真男人」、「欣赏你坦诚，不如揾返d啱自己channel」等。

