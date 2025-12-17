「况天佑」尹天照颜值持续贬值？「暴胀走样」告别V面 网民忍痛留言：冷饭不要整天炒

亚视经典神剧《我和僵尸有个约会》近日再度成为网上热话，因剧集被原创作人兼万绮雯老公陈十三在2022年翻拍剧集，他同时担任监制、编剧及导演，今次找来吴千语饰演的「马小玲」，「况天佑」一角则由黄宗泽担任，可惜吴千语的演出令人大失所望，除了长腿不及1万绮雯吸引外，连演技被围攻，不少人大呻「伏味浓」，甚至揶揄为「我和僵尸有个误会」。

当年在亚视版饰演「况天佑」的尹天照，他目前近况同样备受关注，拍毕《我和僵尸有个约会III之永恒国度》后就未有再拍剧，近年转战内地发展，鲜有在香港幕前亮相。日前尹天照再度现身小红书，与网 红齐齐探店，可惜有网民发现他的外貌持续式下跌，有人忍不住说：「岁月催人老，面相还好，但脖子。」

黄宗泽与尹天照相比欠缺沧桑味

今次两代「马小玲」同剧演出，未有碰头机会，因为万绮雯饰演的「马丹娜」全剧现身只有不足20秒，还仅有眼部大特写画面，有人高呼：「还我万绮雯42吋长腿！」「马小玲都唔用万绮雯已经死得」、「摧毁经典」、「未睇既就唔好浪费时间」、「近呢几年嘅烂片之首」、「烂到咁呢我又好奇想睇下到底可以有几烂」、「还我万绮雯」、「冇万绮雯睇嚟做咩」、「我的童年毁了」、「冇脚嘅马小玲仲算唔算系马小玲？」而黄宗泽演出虽然未有成为热话，可惜难免被人将他与尹天照版比较，相比之下，黄宗泽欠缺沧桑味。

尹天照下巴松弛渗出浓浓「大叔感」

事有凑巧，尹天照近日再现人前，与网红到内地一间食肆探店并标明：「【僵约】有些经典是无法超越的。」片中有见，尹天照的身形仍旧与当年饰演「况天佑」时的状态判若两人，脸颊「胀爆」下巴相当松弛，渗出浓浓的「大叔感」，尹天照尽显不拘小节的真性情。全程急不及待地大快朵颐，无视旁人地吃得非常过瘾。不少人留言：「回不到从前了。我们的回忆里是记忆的况天佑。不是现在的天照哥。现在去拍也太勉强了。这样饮饮食食几好。」、「不如你们搞个我和僵尸有个饭局吧！」、「肥咗好多！」、「算啦，都老了，冷饭不要整天炒。」

