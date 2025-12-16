全民造星VI｜Anson Lo携6名参赛者录影MBC电视台节目 丘蓝与Ian Hannz超班被赞

《全民造星VI》中，成功晋身15强的参加者被将到韩国进行集训，以争取冠军为目标，接受专业培训和指导，但当中Jay Lam以私人理由而决定退赛。在出发前，韩国学校的导师根据众人在之前比赛的表现，以具备出道条件的韩国练习生为标准，挑选当中的6位参赛者，参与录影MBC电视台节目《SHOW CHAMPION》，届时6位参赛者会跟Anson Lo@MIRROR一同演出歌曲《Money》；而成功得到一席位的分别是：92号 Bosco Kwan、43号 Ian Hannz、31号 三金、19号 Dave、49号 Larry以及6号 Gordon。

赌上性命练舞

14位参赛者在韩国集训之余，还会有多轮评级表演，包括：个人初次评级、弘大BUSKING以及男团跳唱COVER。3次表演都会由韩国3位导师为14强进行个人排名，每次评级第一名会有1分，第二名会有2分，如此类推。换言之累积分数愈高，被淘汰机会亦愈高。而经历一个月训练后，将会有一场最终评级表演，会由3位专业评审进行排名，4次评级之后，将会合计3位导师以及3位专业评审的排名，个人排名最低的4位参赛者会被淘汰，得出最后10强。而3位导师包括：有多年K-Pop培训经验，曾担任SM Entertainment声乐指导的学院院长李美英、曾为SM、YG、JYP等韩国公司练习生进行培训和心态管理的学院室长李智秀，以及有多年训练练习生和表演教学经验的香港人Joyce。

而今集14位参赛者会进行第一次个人评级，12号 小鸡、49号 Larry 、73号 Yip、5号 Kirs同样被评唱歌仍需努力。而93号 Andy和41号 Jacky Fan则被指唱歌时视线没有对向观众，传达力和互动性不足。跳舞方面，52号 DaiMa就被批评基本功比较差，拍子度不太准。63号 Teller更被李美英院长反问一句：「你不懂跳舞吗？」不满和严厉地对Teller说：「赌上性命，赌上Teller这个名字，不是尽量练5小时，而是对自己说︰我会每日4小时或5小时努力练！」

丘蓝、Ian Hannz与Bosco Kwan被赞

而当中得到正面评价的参赛者34号 丘蓝，就被李智秀室长称赞其歌声是自己现时为止听过最好听。43号 Ian Hannz的表演不单止被院长赞赏做得很好，室长更加表示其演出是首个自己认为有K-Pop偶像魅力的舞台。而92号 Bosco Kwan的外形和跳舞水准就被室长评为跟韩国练习生相近，院长著Bosco每日要练习3小时。至于19号Dave则被院长指其唱歌的基本功要更紥实一点。而唯一得不到任何评价的是表演参赛歌曲《5ver》的6号Gordon，Joyce直言：「我哋就唔prefer你跳返一样嘅嘢，因为咁样嘅话我哋觉得冇feedback嘅意义。」