吴卓羲突爆与前度秘密 最重要「称号」竟源自一段陈年秘密 分手后沿用至今难忘旧爱？

现年46岁的吴卓羲（Ron）早年与林峰、黄宗泽和陈键锋被誉为TVB四大靓仔小生，他亦参演过不少《冲上云霄》、《酒店风云》、学警系列等经典剧集，凭着高大俊朗的外表，吸引了不少两岸三地的粉丝，近年更北上参与内地剧演出，还有参加《披荆斩棘2》、《大湾仔的夜2》及《今晚好犀利》等真人骚节目，因而获内地粉丝封为「港圈颜值天花板」。近日吴卓羲在内地举行巡回演唱会，突然自爆与前女友的秘密，引来全场粉丝起哄！

吴卓羲爆前度帮手改名

影片中，见到吴卓羲在台上与歌迷聊天，期间突然提到其英文名字「Ron」，表示要跟与歌迷分享一个未公开过的秘密，他故作神秘地说：「呢个英文名系我未入行之前我女朋友改嘅。」当他刚说完这句话时，引来台下的歌迷即时起哄大叫。吴卓羲又指本来前女友为他改的名字并非「Ron」，而是「Rony」：「跟住我话：Rony？好似唔系几好听㖞，不如叫Ron啦！」之后他便献唱其分手情歌《别人问起》，原来吴卓羲突然「爆料」是为了铺排兼介绍歌曲。

相关阅读：吴卓羲受访激动「爆粗」片疯传？9字反问传媒成热话 曾拍内地真人骚讲粗口吓窒谢天华

吴卓羲绯闻女友一大箩

吴卓羲入行25年以来，曾与多位圈中女星传出绯闻，早于2004年因拍摄剧集《酒店风云》而与官恩娜挞着，除了被拍到车厢内激吻外，还被指官恩娜在吴卓羲家中过夜；其后与佘诗曼拍摄《岁月风云》时更传姊弟恋，除了被指夜蒲时吴卓羲被女方坐大髀放电外，更有指佘诗曼送价值约港币20万元的名表，以及200万元的跑车给予男方。其后的绯闻女友还有江若琳、马赛，2011年再与「苏州第一美女」、内地女星张馨予，女方突然在吴卓羲的微博晒出床照，疑似宣示主权。当时吴卓羲被传与徐子珊挞着，有指张馨予火速来港睇实男方。随后吴卓羲又与大马「钢琴女神」李元玲、梁靖琪、内地女星李沁、刘心悠等女星传出绯闻，近年再爆出恋上菊梓乔（Hana），但后来女方被爆与ERROR成员吴保锜发展姊弟恋。

相关阅读：前TVB一线小生演唱会变揽女会？鼻尖相触几乎咀嘴极惹火 粉丝罚企5小时痛批主办方