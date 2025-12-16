Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

61岁林雪脸爆恐怖黑斑健康惹隐忧 拍片解神秘「胎记」之谜与竟瞓觉有关

影视圈
更新时间：18:00 2025-12-16 HKT
发布时间：18:00 2025-12-16 HKT

林雪早前被眼利网民发现，两边魂精位置有一挞似胎记的黑印，而且面积十分广，左边面的一挞更延至左眼角，目测左边的「黑色胎记」有约5厘米乘8厘米大。林雪已届61岁又身型肥胖，加上脸上的惊人变异，健康状况令人担忧。

林雪疑有皮肤病变

林雪早前出席电影《金童》首映时，脸上的黑斑变大被指脸色欠佳，疑患「黑棘皮症」，是肥胖的一种皮肤病变，有可能引发糖尿病。林雪曾经为脸上的黑印解画，表示自己研究过后，医生指瞓觉时经常侧去一边，又会托住脸想事情，因此有个印。

相关阅读：林雪债务缠身欠「百亿巨债」？ 激动爆粗怒斥：我大X把钱！

而林雪昨日在小红书再度拍片，见到他身处疑为美容中心，坐在床上的他，先感谢网民对其健康的关心，之后再解释有做脸部医美，脸上皮肤的伤口结焦：「我一路都做紧啲医美，所以佢起焦，𠮶次出席发布会，大家见到，可能佢起紧焦。多谢大家关心，我会整到靓仔同大家出嚟见面好冇？」

林雪敷面膜不够大

林雪在片尾分享一张躺在床上的照片，脸上见到正在敷面膜，林雪更举手示意，十分享受。不少网民睇片后，留言关心林雪的健康状况：「多锻炼一下身体吧，这身材我有点担心」、「再不减肥真的要遭罪了」、「做医美冇用，你要减肥，做运动调整饮食」。另有网民错重点讨论林雪敷面膜：「对不起嗨住，笑X咗，面膜差评，不够大！ 」

相关阅读：港产片「绿叶天王」令人心酸  身体严重受伤挨痛开工  向导演90度鞠躬：请再找我

