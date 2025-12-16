Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

柳应廷Jer完骚空虚感max 心满意足观众睇得投入 粉丝集气盼开part 2

更新时间：14:45 2025-12-16
发布时间：14:45 2025-12-16

MIRROR成员柳应廷（Jer）早前假亚博举行一连两场演唱会「The Shape of Breathing Live 2025」，为了呈现写了7年的音乐剧本，Jer于舞台设计及歌单上都花了不少心思。休息两星期后，Jer 昨日(15日) 在社交平台分享感受，他坦言「空虚感 max」。

Jer慨叹时间过得快

Jer的演唱会圆满结束，他表示今次这个骚比起想像中的余韵大好多，「今次呢个show比起我想像中嘅余韵大好多好多， 每一日睇番大家tag我嘅相，都会重新睇个show一次（因为好似话冇 DVD），所以呢度post多d相比大家睇 。」他续指：「出道到宜家，准备左7年嘅show，真系眨一下眼就完左，空虚感 max」。 

Jer唔知下次几时再开solo

Jer又感慨谓：「人生实在太无常，唔知几时会失去，所以我系台上讲嘅野都系真的~ 上次 solo show 系2年前下次唱solo真系唔知几时了。不过，今次系呢个时候开到show，比到力量大家非常开心，见到大家ending时候，笑住咁望我，就知道大家好投入心满意足了。」最后，他坦言非常想念大家、想念舞台和这个写了很久的剧本，并谓：「唔知呢个剧本有冇机会表演耐d 。」不少粉丝都留言集气盼能再开part 2。

