何超莲婚变风波后公开放闪 制造惊喜为窦骁庆祝37岁生日

影视圈
更新时间：12:30 2025-12-16 HKT
发布时间：12:30 2025-12-16 HKT

何超莲与内地男星老公窦骁早前因影坛大亨向华强太太陈岚（向太）爆料，「向太曝富家女和男演员闹离婚」，引起大批网民揣测，何超莲与窦骁当时更连日登多日微博热搜，最终要为传闻开腔澄清婚变。已有一段时间没有公开合照的何超莲与窦骁，自婚变风波后，曾被见到去澳洲度假，昨日（15日）是窦骁37岁生日，夫妻同框合照再度在网上曝光。

何超莲窦骁合照因好友外流

窦骁昨日获好友庆祝37岁生日，照片被内地演员汤畅公开，见到何超莲在派对上，打绿色青蛙玩偶装打扮出现，为老公窦骁制造惊喜，二人甜蜜相拥吹蜡烛，又不时亲密耳语，而窦骁笑容灿烂，可见感情未受婚变传闻有所影响。

相关阅读：何超莲罕晒内衣美照骚豪门气质  喱士花边难掩丰满上围  赌王「最美千金」名不虚传

何超莲与窦骁传出婚变风波，因向太在10月时拍片爆料，微博之后出现「向太曝富家女和男演员闹离婚」登上热搜，向太提及某位富家女下嫁男演员后，女家在金钱上不给予支持，又指二人「在闹离婚」，更指男演员为钱而娶富家女，可惜女家在金钱上不给任何支持，男演员在婚礼豪掷8位数未回血。向太认为二人并非门当户对，双方的家庭背景差异大，因而有解决不了的问题。何超莲与窦骁最终要在微博发帖文，为婚变传闻回应。

何超莲窦骁外游被巧遇

何超莲与窦骁自2023年在峇里岛举行婚礼后，一直聚少离多，曾传出何超莲几个月没见过老公，要靠视像维系感情。打破婚变传闻后，窦骁就戴住婚戒现身剪彩，又与何超莲到澳洲玩，日前又有网民在小红书出PO，透露在京都遇上何超莲与窦骁，二人在网民隔篱枱，用膳期间以英语倾偈，似「故意说英文就是不想让人听」，最后由窦骁埋单。

相关阅读：何超莲窦骁传婚变登热搜首发文回应 男方因一点向公众道歉

