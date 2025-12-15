Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

万千星辉颁奖典礼2025丨王敏奕入围「最佳女配角」10强叫齐家人拉票 丁子朗有信心夺「男配」 郭柏妍留一票给自己

影视圈
更新时间：22:45 2025-12-15 HKT
发布时间：22:45 2025-12-15 HKT

王敏奕与郭柏妍齐入围「最佳女配角」10强，丁子朗则凭《侠医》入围「最佳男配角」10强，3人齐齐受访，王敏奕笑指上台拉票便紧张，能够进入10强很开心，希望观众都可以支持心水的演员，笑言今届竞争激烈，她会叫齐家人们为她拉票，信心会有但相信很困难，因对手包括高海宁、龚慈恩和赖慰玲等。

丁子朗或会晒Body拉票

郭柏妍笑言紧张，但都会留一票给自己，然后投一票给王敏奕，因《新闻女王》中最喜欢刘艳，两集都做得很好，之前也曾与她合作《旁观者》。而丁子朗则对自己有信心，感觉到网民对他改观，但对手中有姜大卫，谈到剧中晒Body吸引观众，问会否晒Body拉票？他笑言可能会，也会与《侠医》团队一起拉票。

