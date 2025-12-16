TVB前高层结婚周年劲悭家 留守家中疯狂做一事 买被铺当礼物：庆祝条铁

现年42岁组合农夫成员C君（郑诗君）2019年与拍拖4年多、有「港台之花」之称的DJ黄天颐拉埋天窗，过往两人有时间会去旅行庆祝结婚周年，而今年却选择在家执屋平静地度过。

C君猫尿嘅垫做周年礼物

今年是C君与太太黄天颐结婚6周年，黄天颐在其Facebook分享两人的合照，并发文写道︰「1213结婚周年纪念，庆祝活动横跨两日，就系小装修完搬番啲嘢返屋企，两日由朝到晚无停止过执野，除咗夜晚去食个快饭+买新被铺，同喺扶手电梯影呢张相纪念，真系庆祝条铁，岩（啱）晒铁婚。铁婚快乐 @ckwan_fama ! 周年礼物系换咗张俾猫屙过尿嘅被铺，𠮶只猫唔喺自己屋企住嘅时候一个月都冇上张床屙过尿，希望佢唔好一番自己屋企就嚟料 #铁婚」不少好友亦留言向两人送上祝福，祝二人结婚周年快乐，永远恩爱甜蜜。

C君与黄天颐正式签纸，成为夫妇。

仪式完成后，新娘黄天颐抛花球。

C君呼吁生育前要做检查

C君自细患有重型地中海贫血症，要终生定期到医院输血。2017年12月，C君接受访问时忆述童年悲惨故事，父母在他4、5岁时离异，自己就遗传了父母的地中海贫血，需每个月都到医院输血续命，补充身体的红血球。幸得父亲和继母悉心照顾，之后父亲也离世，就只剩下他和继母相依为命。虽说C君遗传了地中海贫血，但他表示已经不再恨她。经历过这种充满波折的童年，C君不但没有放弃自己，反而将正能量化做动力，为大家带来欢乐。C君曾向大家呼吁，无论有否这个病，生育前都应去做身体检查。

