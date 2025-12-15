万千星辉颁奖典礼2025丨陈懿德跟绯闻男友投票互撑 罗天宇恨拍争产戏 与郭晋安父子感强

绯闻情侣罗天宇与陈懿德近日一同接受访问，两人分别凭剧集入围「最佳男配角」及「最佳女主持」十强。被问及是否会互相支持，陈懿德开心表示一定支持罗天宇，并称彼此会互相投票。她坦言能进入十强已相当高兴，每一位对手都很强，能够与前辈同台已感幸运，笑说：「希望大家投完前辈们还有票的话，可以考虑一下我。」

罗天宇凭《金式森林》候选「最佳男配角」，他表示竞争激烈，尤其有前辈姜大卫在列，能入十强已很满足。他笑言一直想拍争产戏，可惜这次角色没有相关情节，感到有些可惜。被问到是否知道郭晋安会否出席颁奖礼？他表示不清楚，早前虽曾一起吃饭但未问及此事。他分享与郭晋安合作难得，虽然同场戏份不多，但每次对戏都充满父子感觉，气场十足。此外，对于罗兰被传离巢TVB是否等同退休，罗天宇称最近未与她见面，但很开心继《跳跃生命线》后能再次合作。

在《金式森林》中罗天宇演郭晋安儿子。

天宇不知道罗兰姐是否离巢。

John哥凭《麻雀乐团》角逐男配。