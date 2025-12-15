Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

万千星辉颁奖典礼2025丨陈晓华懒理朱敏瀚全力为「老公」郭晋安拉票 傅嘉莉心系「刑侦」林保怡

影视圈
更新时间：22:15 2025-12-15 HKT
发布时间：22:15 2025-12-15 HKT

首度跻身「最佳女主角」10强的陈晓华与傅嘉莉齐齐为颁奖礼造势。陈晓华除了为自己打气，陈晓华不忘为「老公」郭晋安拉票，笑说：「你哋当我『老公』流㗎？不过安哥听到有啲尴尬，更『殊』咗我一声！」问可会约安哥齐齐出席颁奖礼？陈晓华声称不知道对方行程。

陈晓华曾听到罗子溢一番话，更需要对自己有信心，不想辜负《金式森林》剧组，但她同样对对手们有信心。对于剧组指罗子溢呼声高，她也很开心，但至于可会支持绯闻男友朱敏瀚？陈晓华笑言票源紧绌，「要投同剧嘅徐荣同罗天宇，仲有何广沛！（公私分明？）我怕我嘅儿子们嬲！」

她指「最佳女主角」10强的入围者有不同风格，女强人可以是佘诗曼和宣萱；有型的是刘佩玥；自己则是「破碎感」的代表；两人又异口同声表示，少了马来西亚区奖项，的确是少了机会，只好继续努力拉票。

另外傅嘉莉则对自己在《刑侦12》的角色充满信心，因为这次角色是从演以来最喜欢的角色之一，视为演艺生涯中的重要突破。她表示虽期待上台发表感言，但也怕正式场合没机会细说，故现在会先花心思准备战衣，希望能进5强，在电视机的画面可以靓些，家人们可以见到。此外，她亦公开支持《刑侦12》的林保怡。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
2025-12-14 16:24 HKT
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
影视圈
9小时前
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
影视圈
14小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
影视圈
4小时前
疑露宿黄大仙天桥3个月 路人心痛：越嚟越冻！帮帮婆婆！ 网民凌晨探访有新发现
疑露宿黄大仙天桥3个月 路人心痛：越嚟越冻！帮帮婆婆！ 网民凌晨探访有新发现｜Juicy叮
时事热话
7小时前
万千星辉颁奖典礼2025十强完整名单公布 视后之争佘诗曼、宣萱大热 罗子溢夺视帝呼声高
01:58
万千星辉颁奖典礼2025十强完整名单公布 视后之争佘诗曼、宣萱大热 罗子溢夺视帝呼声高
影视圈
6小时前
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
3小时前
星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客：$250一次
04:21
星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客$250次
放蛇直击
15小时前
中年好声音4丨「秘书王」叶凯茵被淘汰：对唔住老公 曾怀胎9个月流产 港姐出身旧爱系金牌主持
中年好声音4丨「秘书王」叶凯茵被淘汰：对唔住老公 曾怀胎9个月流产 港姐出身旧爱系金牌主持
影视圈
6小时前