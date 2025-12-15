万千星辉颁奖典礼2025丨陈晓华懒理朱敏瀚全力为「老公」郭晋安拉票 傅嘉莉心系「刑侦」林保怡

首度跻身「最佳女主角」10强的陈晓华与傅嘉莉齐齐为颁奖礼造势。陈晓华除了为自己打气，陈晓华不忘为「老公」郭晋安拉票，笑说：「你哋当我『老公』流㗎？不过安哥听到有啲尴尬，更『殊』咗我一声！」问可会约安哥齐齐出席颁奖礼？陈晓华声称不知道对方行程。

陈晓华曾听到罗子溢一番话，更需要对自己有信心，不想辜负《金式森林》剧组，但她同样对对手们有信心。对于剧组指罗子溢呼声高，她也很开心，但至于可会支持绯闻男友朱敏瀚？陈晓华笑言票源紧绌，「要投同剧嘅徐荣同罗天宇，仲有何广沛！（公私分明？）我怕我嘅儿子们嬲！」

她指「最佳女主角」10强的入围者有不同风格，女强人可以是佘诗曼和宣萱；有型的是刘佩玥；自己则是「破碎感」的代表；两人又异口同声表示，少了马来西亚区奖项，的确是少了机会，只好继续努力拉票。

另外傅嘉莉则对自己在《刑侦12》的角色充满信心，因为这次角色是从演以来最喜欢的角色之一，视为演艺生涯中的重要突破。她表示虽期待上台发表感言，但也怕正式场合没机会细说，故现在会先花心思准备战衣，希望能进5强，在电视机的画面可以靓些，家人们可以见到。此外，她亦公开支持《刑侦12》的林保怡。

