万千星辉颁奖典礼2025丨罗子溢连叫两飞：视帝、男配角都想要 张曦雯成末代大马视后 佘诗曼撼宣萱争奖

《万千星辉颁奖典礼2025》在将军澳电视城宣布各奖项10强名单，当中以视后「最佳女主角」以及「最佳女配角」竞争最为激烈，视后有《新闻女王2》佘诗曼及《巨塔之后》宣萱双双入围，其他入围名单则有《夺命提示》的刘佩玥、《金式森林》陈晓华、《侠医》张曦雯以及《刑侦12》傅嘉莉等，已离巢的李佳芯未入围10强。视帝方面，有指郭晋安因离巢影响到走势，他顺利入围10强，但呼声仍以《金式森林》罗子溢与《新闻女王2》黄宗泽最高。

对手很强劲

罗子溢分别凭《金式森林》和《执法者们》打入「最佳男主角」及「最佳男配角」十强，夺视帝呼声高的子溢是唯一一位「最佳男主角」候选人出席记者会，笑问其他视帝候选人「让路」？子溢直言选情告急，要珍惜每次拉票机会，一票都不能少，对手很强，自觉未必是大家首选，大家有3票投选，其余两票希望观众可考虑给他一个机会。

叫林峰帮忙拉票

子溢又说希望同获「最佳男主角」及「最佳男配角」，「两个都想要，刚才我同乐小姐讲叫两飞，我问可唔可以两个都得，佢话点解唔可以。（两个奖都有信心？）男配角其他演员都好出色，我喺《执法者们》角色发挥大，《金式森林》角色人设好好，同安哥一齐夹发挥更好。」谈到选票由零开始重新拉票，子溢表示选票清零，要再麻烦好友，逐一打电话给他们拉票，笑言是考验友谊。子溢突然记起太太杨茜尧刚担任林峰演唱会嘉宾，忘记提太太在演唱会上帮他拉票，笑称若林峰再帮他说几句相信票数会大增。问到视帝最大对手？子溢笑问可否答另外9位都是，他觉得《侠医》（陈豪）收视高，《新闻女王²》（黄宗泽）声势浩大，林保怡是大家认同的实力。

平常心争视后

张曦雯（Kelly）凭《侠医》打入「最佳女主角」十强，她直言对手很强，她正在珠海拍摄《璀璨之城》也特地返港出席记者会。谈到夺视后的信心，「每年机会麻麻地，平常心，可提名视后与这个奖项挂勾已好好。」谈到今届颁奖礼取消马来西亚奖项，Kelly成了最后一届马拉视后，她觉得很荣幸，但得奖后未有机会返马来西亚，希望日后可返当地见同乡。子溢认为少了奖项会变得更集中。问或许少了剧集开拍，子溢表示现时会主动争取机会推销自己。