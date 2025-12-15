万千星辉颁奖典礼2025丨何沛珈强势入围「飞跃进步女艺员」「最佳女主持」十强 关嘉敏、陈桢怡斗进步

《万千星辉颁奖典礼2025》今天（15日）宣布各奖项十强名单，何沛珈、关嘉敏、陈桢怡一同入围「飞跃进步女艺员」十强，何沛珈更打入「最佳女主持」十强，她表示今年自己有10个节目播出，已是很好的成绩表，主持节目之外，亦有参演剧集，开始找到对剧集和主持的方向，对奖项有信心。

关嘉敏叫细John 投票

关嘉敏去年入围《飞跃进步女艺员》五强，希望今年可突破成绩获奖，亦对自己有信心。陈桢怡表示凭《巨塔之后》的角色获提名飞跃奖已足够。问会否觉得关嘉敏凭《女神配对计划》的呼声较高？关嘉敏叫陈桢怡参加《女神配对计划2》，陈桢怡即说没这样说过。问到「女神」是最大对手？何沛珈指女神有GM曾展望和叶蒨文等强大后盾，关嘉敏直言向在《女神配对计划》所有没结果的配偶拉票，包括细John（姜卓文）要投她一票。



