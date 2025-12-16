Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

刘家良侄仔刘永健近况曝光 曾被指苍老凸腩走样 爸爸刘家荣揭家族威水史祖屋大得夸张

更新时间：11:00 2025-12-16 HKT
发布时间：11:00 2025-12-16 HKT

一代洪拳宗师兼著名功夫片导演刘家良胞弟、香港电影导演、武术指导兼演员刘家荣，已年过80岁，近年过半退休生活，不时与TVB「御用二世祖」儿子刘永健四出觅食，生活过得写意。刘永健最近开设小红书，频频拍片到社交网，其外貌引起不少网民讨论。

刘永健红光满脸

刘永健已经54岁，虽然流露出「中年大叔」味道，而且两鬓见到银丝，但身形却保持得不错，未见凸腩走样。刘永健近日的多条影片，都见到他红光满脸，皱纹只集中在额头，与年轻时分别不大，只是增添一份成熟魅力。

刘永健最新的影片，见到他带爸爸刘家荣到旺角饮茶食点心，除品评味道外，刘家荣还提到当年与父亲在广州生活的情况。刘家荣透露父亲在广州有五间武馆，当时以「华强国术社」命名，Logo是三个环，至于含意则因刘家荣当时年纪小，不太清楚。刘家荣指一家人住在主馆，屋企的客厅大到可以让哥哥刘家良踩单车，更是复式设计可上2楼。不过刘家荣与刘永健估计祖屋已被清折。

刘永健转行开居酒屋

刘永健曾于1995年加入TVB，直刑2007年离巢，最后一部作品《七号差馆》在2011年播出。淡出多年的刘永健，曾自爆拍摄《冲上云霄》时感觉不受尊重，埋下推剧导火线，最终退出观众视线。刘永健已转行做饮食业开设日式居酒屋，与好友唐文龙合资，不过二人曾因朝夕相对，传出「HeHe」情，一度要公开澄清。 

