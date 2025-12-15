HKT48活动旁发生持刀袭击案件 工作人员与观众受伤 30岁嫌犯落网
发布时间：18:15 2025-12-15 HKT
日本福冈市中央区的商业场所「BOSS E・ZO FUKUOKA」昨日下午约5时发生持刀伤人事件。一名44岁、协助女团HKT48活动的男性工作人员胸口遭刺伤；另一名27岁、正要前往附近福冈巨蛋观赏男团Hey! Say! JUMP演唱会的女性观众背部中刀。两人均已送医，所幸无生命危险。
事发时，两团活动分别在附近举行，现场聚集大量粉丝，情况一度混乱。由于嫌犯在逃，警方如临大敌高度警戒，封锁现场并展开搜捕。福冈县警今日证实，已逮捕一名30岁、无业的嫌疑犯山口直也，并依杀人未遂罪嫌进行调查。
受事件影响，原定晚间6时于同一设施内举行的HKT48第19张单曲《半袖天使》发售纪念线上握手会，已紧急宣布中止。HKT48官方声明指出，将与场馆方商讨强化警备措施，以确保成员与工作人员安全，并对所有伤者表达深切慰问，衷心祈愿其早日康复。
