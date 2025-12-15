Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

HKT48活动旁发生持刀袭击案件 工作人员与观众受伤 30岁嫌犯落网

影视圈
更新时间：18:15 2025-12-15 HKT
发布时间：18:15 2025-12-15 HKT

日本福冈市中央区的商业场所「BOSS E・ZO FUKUOKA」昨日下午约5时发生持刀伤人事件。一名44岁、协助女团HKT48活动的男性工作人员胸口遭刺伤；另一名27岁、正要前往附近福冈巨蛋观赏男团Hey! Say! JUMP演唱会的女性观众背部中刀。两人均已送医，所幸无生命危险。

事发时，两团活动分别在附近举行，现场聚集大量粉丝，情况一度混乱。由于嫌犯在逃，警方如临大敌高度警戒，封锁现场并展开搜捕。福冈县警今日证实，已逮捕一名30岁、无业的嫌疑犯山口直也，并依杀人未遂罪嫌进行调查。

受事件影响，原定晚间6时于同一设施内举行的HKT48第19张单曲《半袖天使》发售纪念线上握手会，已紧急宣布中止。HKT48官方声明指出，将与场馆方商讨强化警备措施，以确保成员与工作人员安全，并对所有伤者表达深切慰问，衷心祈愿其早日康复。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
2025-12-14 16:24 HKT
01:50
消委会手机｜12部$5000以下平价5G推介！小米/Samsung/Sony 1部获4.5星媲美iPhone？
生活百科
7小时前
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
影视圈
6小时前
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
影视圈
10小时前
黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
02:21
黎智英案丨黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
社会
9小时前
疑露宿黄大仙天桥3个月 路人心痛：越嚟越冻！帮帮婆婆！ 网民凌晨探访有新发现
疑露宿黄大仙天桥3个月 路人心痛：越嚟越冻！帮帮婆婆！ 网民凌晨探访有新发现｜Juicy叮
时事热话
3小时前
男子双手抓住广告牌。
00:34
「孖烟囱男」疑被捉奸爬出酒店外墙 网民惊讶广告牌坚固︱有片
奇闻趣事
7小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客：$250一次
04:21
星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客$250次
放蛇直击
11小时前
26岁女星车祸殒命！答应求婚5个月与未婚夫因意外天人永隔 近年与天团合作爆红
26岁女星车祸殒命！答应求婚5个月与未婚夫因意外天人永隔 近年与天团合作爆红
影视圈
22小时前