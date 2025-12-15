Jeffrey大马赶回港谷《杀手#4》 导演梁居英感触50岁也可追梦

新晋港产动作电影《杀手#4》由《一秒拳王》《浊水漂流》监制文佩卿领军、携新晋导演梁居英编剧及执导，香港当红小生魏浚笙（Jeffrey）首挑大梁，化身「外卖仔杀手」，联同日本新星南沙良和著名演技派巨星竹中直人、斋藤工以及香港著名演员朱栢谦及韦罗莎等一起演出！电影入围美国奇幻电影节 （Fantastic Fest） 、平遥国际电影展「藏龙单元」和成为今届香港亚洲电影节「闭幕电影」，更于今年金马奖共获得五项提名，成最多提名的港产电影！Jeffrey刚于马来西亚宣传完《杀手#4》后立即回港，更马不停蹄联同导演梁居英和监制文佩卿一起进行周末谢票！

难忘Keep住生病

电影于刚过去的周末举行了数场谢票，获得热烈反应，Jeffrey除了回答观众的提问以外，更亲民地跑上跑落让无论坐在任何位置的观众也能见到他，被问到现在看到作品上映后有甚么感想？Jeffrey坦言是日本拍摄的情况：「在日本其实都是是在负零度以下的时间拍摄，当时是病了又拍，拍完又继续病，但现在能够看到最终版本实在很感恩，感谢导演拣选了我。」

《杀手 #4》单日46场共收超过10万票房

其中一场谢票场，导演另一位多年好友何浩文（Dominc）现身捧场，他表示早已知道对方有个导演梦，导演也一度有感而发：「其实我今年已经50岁，呢部系我人生第一部执导嘅电影，呢个系我嘅梦想，我好希望可以话畀大家知中年男人都可以追梦！」而Dominic看完片后更担当专业观众，问了不少戏里面的专业问题，为现场观众解答不少问题！最后Dominic除了问Jeffrey在体能训练上的问题外，更笑问Jeffrey是否满意女主角？全场马上起哄！Jeffrey 笑说：「导演满意便行了！和女主角合作其实也很开心。」虽然面对市道不景，但《杀手 #4》口碑让票房带动回升，昨日单日46场共收超过10万，是至12月6日开画以来最高单日票房，证明电影后劲和口碑令第二周票房反弹，于网络上亦有不少人赞赏电影的漫画风格，无论是动作及摄影和美术都令人有惊喜！