新闻女王2大结局丨率先爆五大必睇位 佘诗曼李施嬅联手撼袁富华 马国明死亡谜团终极解开

影视圈
更新时间：19:00 2025-12-15 HKT
发布时间：19:00 2025-12-15 HKT

新闻女王2｜TVB压轴台庆剧《新闻女王2》由佘诗曼、黄宗泽、李施嬅、高海宁、王敏奕、夏文汐、谭俊彦、陈晓华、邓智坚、龚慈恩等主演今晚（15日）8点半将连播两集大结局。剧情讲到SNK股价突然离奇飙升，文慧心（佘诗曼饰）收购股权兼私有化SNK计划受阻；与此同时，富庾基金话事人Richard（袁富华饰）持有过半数SNK股权、入主成为SNK最大股东。

新闻女王2丨剧情峰回路转

Kingston（黄宗泽饰）被钦点成为富庾基金行政总裁，协助推动基金的「原始股」，因而与文慧心再次爆发激烈冲突，文慧心等人怀疑事件与「3U园」有关。文慧心于SNK直播访问Kingston，二人就「原始股」针锋相锋，最终因文慧心事前的精心策划，Kingston被打到落花流水，在最关键时刻，Kingston获Richard「救驾」拿出秘密武器还击，令文慧心陷入情义与公义之间的最大困局。《新闻女王2》剧情峰回路转，大结局抛出的「震撼弹」不容错过，以下五大必睇位率先披露。

相关阅读：新闻女王2丨连播两小时大结局 「3U 园」诈骗集团压轴登场 金像男配角袁富华挑机佘诗曼极尽震撼

新闻女王2必睇位1：袁富华特别口音喜感十足

香港影视兼舞台剧资深演员袁富华，先后于「金马奖」、「金像奖」、「金鸡奖」获得「最佳男配角」，成为史上首位「三金男配大满贯」，袁富华同时是第二届香港影艺国际电影节「最佳男主角」得主，先后两次夺得舞台剧奖最佳男配角，实力不容置疑。擅长透过细节掌控及微表情等塑造角色的袁富华，是次演绎来自东南亚的富商Richard相当生活化，除了举手投足充满「暴发户」味道，满口特别的地道口音，说出「Man姐」及「SNK」亦充满记忆点兼喜感十足。

由于剧集早前官宣曾透露将有最终Big Boss降临，袁富华从上周五（12日）播出的第23集已隆重登场，总监制钟澍佳曾在访问中，强调袁富华登场的期待性，袁富华是最终章Big Boss身份似乎呼之欲出。剧集在内地播出时，袁富华的演出获得一致的肯定及好评，网民大赞他要奸有奸、要霸气有霸气、要温情有温情，是不可多得的「冷暖皆可」实力演员。

新闻女王2必睇位2：佘诗曼黄宗泽终极大激斗

无论是正邪身份、或是剧中角色的职场定位（新闻VS商业），佘诗曼与黄宗泽都有极大冲突；随著剧情发展，二人之间的冲突愈演愈烈，去到大结局，二人更会公然在SNK录影厂互攻对方弱点；由于二人同为高转数智慧型选手，针锋相对互片台词自然相当精彩，万勿错过。

相关阅读：《新闻女王2》1-25集剧情懒人包｜Man姐佘诗曼恶斗黄宗泽 演员角色、分集剧情整合

新闻女王2必睇位3：何广沛生死成谜

为了证明自己，Ivan（何广沛饰）自荐入「3U园」做卧底，最终却一如所料失去联络，令Man姐等人极为担心；到底Ivan最终能否死里逃生？

新闻女王2必睇位4：四大女角「强强联手」

以职场女性角色为主导的《新闻女王2》，四位女主角佘诗曼（Man姐）、李施嬅（张家妍）、高海宁（许诗晴）、王敏奕（刘艳）不再集中于SNK一间公司，而是各自在不同的领域发展所长、实力分布更是平均。为了拆弹，四人将在大结局再度「强强联手」，誓要将终极Big Boss一网打尽。

新闻女王2必睇位5：佐治之死给圆满答案

《新闻女王2》开场便抛下「佐治之死」巨大震撼弹，虽然佐治的死因，在之前的集数已作出交代，但是佐治临死前到底是真心想救人？还是想建立英雄形象赚流量，至今依然是个谜。在结局周Man姐等人将解开佐治死亡终极谜团，而首集为佐治献上「死不瞑目，沉冤待雪」花篮的「幕后黑手」，身份亦会解开。

