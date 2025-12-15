原来视咁的丨《新闻女王²》走出舒适圈证成功非侥幸 多条短片点击逾百万

《新闻女王》号称商业上最成功合拍港剧之一，珠玉在前续集从来不易。今辑《新闻女王²》自播出以来收视、口碑俱佳，今晚播出两小时结局篇，为剧集划上圆满句号。讲返今晚剧情的铺排，将承接上星期五一集赫然现身的幕后黑手，操控新闻真相背后，还隐藏一重大阴谋。这位神秘大波士身份今晚将会揭晓。据知该名大波士真实身份为男性、影视两栖的好戏之人，答案留待今晚揭晓。

《新闻2》剧集相关话题微博阅读量达48亿。

龚慈恩跟佘诗曼一段11分钟一镜到底的读白，赢得过百万点击好评。

来到最后两集，《新闻2》依然没有放弃为观众制造高潮及悬念的机会。一套剧的成功从来没有侥幸，《新闻2》就是敢于走出舒适圈，放弃因循上辑卖座的元素。今辑《新闻2》于网上引来不少热讨，剧集相关话题微博阅读量达48亿，可谓惊人。单是王敏奕角色的服饰，已经带动淘宝搜索量暴增500。讲到点击不得不提是麦包麦长青客串演出的一幕，剧情讲述饰演政府新闻处高官的高海宁，因急于求成犯错，遭上司责难。麦包饰演的电器技工讲出「外面是加分制度，但系体制里面系减分制。你做得几叻都唔会加你分，短短一段对话道尽职场厚黑学「少做少错，唔做唔错」的精要，表现出高手在民间的睿智。这一幕引来网民激赞变成语录，短短数日便获得逾百万的点击。

另一条赢得过百万点击好评的短片，自然是方太龚慈恩跟Man姐佘诗曼一段11分钟一镜到底的独白。戏中身负绝症的龚慈恩跟阿佘道尽一生的经历，既要记住冗长的台词，又要交出情绪，在「做、念」两方面龚慈恩表演无懈可击，被喻为「教科书级」的演技。有网民自言回味无穷一再翻睇，更有人呼吁「不如直接颁（最佳女配角）奖啦」，观众投入程度足证《新闻2》如何深入民心。

麦长青客串演出的一幕，引来网民激赞。

《新闻2》剧情贴近社会议题，包括蒋祖曼购买「治癌神器」捐赠给公立医院。

《新闻2》贴近民情

一班演员固然出色，但不能忽略《新闻2》之所以受观众及网民追捧，亦有赖出色的叙事手法及贴近社会议题的剧情。剧中不少情节如「元朗龙田塌楼」、「影视工地倒塌」、「邪教骗局」、「网红之死」及「3U园电骗案」，都能对应真实个案，引起观众共鸣睇得更投入。同时总监制钟澍佳亦不忘为民发声，剧中演富商的蒋祖曼购买「治癌神器」捐赠给公立医院，希望惠及基层患者，却被僵化的官僚政策冷待，变成「放喺医院当废物」一幕。神还原早前李嘉诚捐赠「治癌神器」，却遭公立医院冷待的真实事件。《新闻2》贴近民情，观众自然死心塌地追看。所以都是那一句，今晚8点半大家坐定定，等睇好戏。