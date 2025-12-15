Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

荷里活名导洛连纳夫妇倒毙洛杉矶寓所揭双尸案 32岁编剧儿子成凶案嫌疑人

影视圈
更新时间：14:52 2025-12-15 HKT
发布时间：14:52 2025-12-15 HKT

曾执导《90男欢女爱》的美国著名导演洛连纳（Rob Reiner）与妻子Michele Singer Reiner，被发现在洛杉矶Brentwood的寓所身亡。洛杉矶消防局于周日（14日）下午接报后到场，一名大约78岁的男子与一名68岁女子被发现倒毙在寓所内，并有刀伤。

洛连纳儿子有毒瘾

洛杉矶警方凶杀组已展开调查，有美媒报道指洛连纳夫妇的32岁编剧二儿子Nick Reiner成为嫌疑犯，并相信凶器是一把刀。2016年年仅22岁的Nick曾公开透露自己有毒瘾及无家回归。

警方暂时封闭洛连纳寓所前的街道，让调查员可查问出入附近寓所的居民。一名自称是洛连纳助手的男子Rocco，获准进入洛连纳的寓所。洛杉矶警察局调查首长Alan Hamilton在记招上表示：「在有人致电911的6小时后，当局仍在获取该物业的搜查令，以全面调查谋杀案。」调查首长Alan Hamilton未有透露死者的身份，不过洛杉矶市长巴斯（Karen Bass）及加州州长纽森（Gavin Newsom）都发文悼念洛连纳夫妇。

洛连纳育有三子

洛连纳与太太Michele于1989年结婚，育有3名儿子。洛连纳是著名谐星Carl Reiner的儿子，于60年代入行，为电视喜剧节目写剧本，70年代洛连纳曾做演员演处境剧，其后才转做导演，作品有《90男欢女爱》、《四大癫王》、《伴我同行》、《义海雄风》、《危情十日》等。

