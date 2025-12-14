Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本名导原田真人逝世众星哀悼 木村拓哉社交网黑底白字留言悼念 曾以演员身份与李连杰汤告鲁斯合作

更新时间：23:15 2025-12-14 HKT
发布时间：23:15 2025-12-14 HKT

日本名导原田真人于本月8日逝世，享年76岁，暂未知死因。事务所昨突然证实12月8日原田真人在东京都内医院辞世，葬礼将依照原田真人生前的遗愿，丧礼仅由亲人参加，之后会再办追思会。

原田真人早于1972年，在伦敦留学期间，为《电影旬报》任电影评论家，之后还曾为《星球大战》系列、《发条橙》等任电影翻译。1979年，他执导《Goodbye, Flickmania》，正式以导演身份出道，亦拍过《神风72小时》、《涩谷24小时 》、《日本最长的一天 》、《金融腐蚀列岛：咒缚》，亦曾执导演木村拓哉与二宫和也主演的《检察狂人》。昨日木村拓哉在社交网以黑底白字留言悼念原田真人，写上：「祈祷原田导演的冥福。」

役所广司难忘医院相聚

与原田合作《神风72小时》的役所广司透过事务所发表声明：「我是在《神风72小时》这部电影中第一次遇见原田导演，之后一共合作了8部作品。」他回忆道：「本月1日接到家属的联络，3日那天前去探望导演，我们聊了很多往事，离开病房后还一起去喝了咖啡，原田的工作人员也加入，度过了一段很温馨的时光。最后，导演对我说『下次再一起拍吧』，我回他『我等你』，就此道别。没想到会这么快就离世，真的很震惊。不过，能在最后亲自向他致意，我很庆幸。衷心祈愿他安息，年底变得格外寂寞了。」在《涩谷24小时》担任女主角的佐藤仁美，也追悼表示：「18岁时，为我拍了人生第一部主演电影的原田真人导演，正是因为那部作品，我得到了很多奖项，演员人生也因此大大改变，真的非常感谢。能够演出导演的作品，我感到无比骄傲，从心底感谢你，真的非常谢谢你，愿你安息。」

执导《空难风暴》一举夺10奖

原田真人执导的2008年电影《空难风暴》，改编自横山秀夫的畅销小说，该片不仅叫好又叫座，更在有「日本奥斯卡」之称的日本电影学院奖中，一举获得10个奖项。原田真人亦曾以演员身份与李连杰合作过电影《霍元甲》，又与汤告鲁斯（Tom Cruise）合作《最后武士》。

