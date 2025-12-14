中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶

TVB歌唱比赛节目《中年好声音4》最新一集「决战TVB艺人赛区」今晚（14日）播出，十位TVB艺人戴上神秘面具献唱，身份保密，令观众好奇心大爆发。当中以一身Deep V造型、女歌男唱《谁来爱我》的「狮子王」最为瞩目。综合他在节目中的表现以及分享的故事，线索直指其身份就是罗天宇！

罗天宇健硕身形抢镜

在今晚播出的《中年好声音4》中，「狮子王」凭著充满感情的唱功，成功打动一众评审。肥妈赞扬他唱女人歌，非常投入，谷娅溦以「先声夺人」四字形容罗天宇，张佳添更直指是「拣啱歌嘅例子」。除了歌声动人，「狮子王」的健硕身形和在台上分享的趣事，亦成为揭露其身份的关键。

他在台上分享选唱《谁来爱我》的原因时，竟意外泄露了重要线索：「我好想多谢我阿妈，有一年暑期我阿妈掉咗我去泰国……𠮶阵我有只MD，《谁来爱我》系其中一首歌，我每晚就系听住呢首歌，去谂住喺香港嘅朋友、香港一啲快乐嘅日子。」

相关阅读：陈懿德主持《声秀》决赛表现「甩辘」 自炒绯闻提及罗天宇好尴尬？ 靠性感扳回一城

罗天宇曾于泰国读书

「狮子王」无心插柳的分享，提及「妈妈」和「泰国」两个关键词，立即让网民联想起罗天宇。翻查罗天宇曾经的分享，罗妈妈曾在他小时候，因担心他过于沉迷打机而将他送到泰国读书，与「狮子王」的故事不谋而合。此外，罗天宇近年亦不乏公开献唱的机会，其歌喉早为观众所认识。如今在《中年好声音4》的舞台上大展歌艺，并获得评审高度评价，让观众惊喜发现，这位外形与实力兼备的「狮子王」，原来就是大家熟悉的罗天宇。

相关阅读：陈懿德罗天宇秘恋逾年拍拖断正！ 《东周刊》直击「见家长」过程 未来外母频催婚

陈懿德罗天宇秘恋逾年拍拖断正？