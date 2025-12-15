Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

元秋罕现身贺姨甥孙满月咪不离手 文雪儿为孙女搞粉红百日宴 星光熠熠变小型音乐会

70年代花旦、65岁的文雪儿近年接连有孙抱。上周在IG分享大女张筠（Christy）诞下女儿，凑够一个「好」字！加上细女袁萃（Jennifer）三年抱三，令文雪儿已成为五位孙儿的外婆，家族越来越多人。日前文雪儿在IG分享为孙女Jenna举行盛大的百日宴，更上载多张宴会上的照片，现场星光熠熠，众多圈中好友齐聚一堂，场面既温馨又热闹。

粉色主题布置尽显心思

宴会场地以温馨的粉色和白色为主调，布置充满童话气息。背景板上以优雅字体写著「Jenna's 100 Days」，两侧饰以巨大的粉色蝴蝶结和花朵造型的气球，配上可爱的蝴蝶装饰，处处可见为小主角Jenna精心准备的细节，营造出一个甜美梦幻的派对氛围。主角Jenna穿著白色蕾丝公主裙，头戴大蝴蝶结，可爱的模样融化了在场所有人的心。

相关阅读：65岁文雪儿四度抱孙 满月孙女眼仔碌碌正面照首曝光 婆孙合照B女萌样抢镜

宾客阵容鼎盛俨如小型音乐会

当晚，主人家文雪儿身穿一袭亮丽的粉红色连身裙，精神焕发，满场飞舞招呼宾客，喜悦之情溢于言表。宴会的宾客阵容非常鼎盛，包括文雪儿三姊元秋、黑妹、苏珊、韦绮姗、江欣燕、胡渭康、虾头杨诗敏、陆诗韵、关宝慧、车婉婉等多位资深艺人，另外佘诗曼妈妈也有到贺，可见文雪儿的好人缘。

相关阅读：第一代失婚打女开餐劲劳气？婚姻不如意为子女哑忍 被老公骗半生积蓄终离婚收场

元秋大合照咪不离手high爆

宴会上不仅有美食佳肴，更设有舞台和音响设备。由梅小惠担任MC，一众「唱家班」好友如江欣燕、韦绮姗等更轮流上台献唱，将百日宴变成一场小型音乐会。从照片中可见，宾客们都尽情投入，时而高歌，时而摆出各种有趣甫士合照，欢笑声此起彼落。照片中可见久未露面的元秋在百日宴上唱歌，大合照时仍咪不离手，可见情绪高涨。文雪儿在帖文中也开心表示：「大家都玩得好开心」、「大家玩到唔舍得走！这个party应该是我日后美好的回忆。」

相关阅读：文雪儿罕晒家姐元秋年轻靓相！姊妹都是美人胚子 曾公开胞姊私生活秘密

