万千星辉颁奖典礼2025｜《巨塔之后》宣萱有望二封视后 富家女留学英国学历惊人 与古天乐屡被撮合

TVB颁奖典礼2025／最佳女主角／宣萱丨无线电视盛事《万千星辉颁奖典礼2025》于1月4日在澳门上葡京综合渡假村隆重举行。视后提名名单由公布起已是全城焦点，大热之一的宣萱凭《巨塔之后》中心胸肺外科医生「董一妍」一角，获提名《万千星辉颁奖礼2025》最佳女主角，外界都关注她能否继1999年的《刑事侦缉档案IV》后二度封视后，不过较早前她宣布不会出席TVB颁奖典礼2025，令不少网民认为她的胜算减弱。

TVB颁奖典礼2025｜宣萱是超级学霸

55岁的宣萱早于1993年出道，入行逾30年，今年初凭剧集《谁杀了她》在新加坡夺得视后宝座，以一口流利的英式口音发表得奖感言，震撼网民。事实上，至今未婚的宣萱家世相当显赫，更是一名学霸，於伦敦帝国学院材料工程学毕业，但她从未靠关系，以实力获得肯定。

相关阅读：万千星辉颁奖典礼2025完整提名名单 佘诗曼斗宣萱争视后 《新闻女王2》与《巨塔之后》气势劲

万千星辉颁奖典礼2025｜宣萱表舅父好猛料：

TVB颁奖典礼2025｜宣萱考入世界顶尖学府

宣萱「学霸」之名并非浪得虚名，曾就读香港名校玛利诺修院学校及香港培道中学，13岁到英国留学，入读百年历史的寄宿学校Roedean School。宣萱凭优异成绩，考入世界顶尖学府伦敦帝国学院（Imperial College London）攻读材料工程学。有指该校专注理工、商学、医学，入学门槛极高，于2025年QS世界大学排名中高踞全球第2位，与麻省理工齐名。

TVB颁奖典礼2025｜宣萱表舅父为EYT之父

宣萱的家世同样显赫，多年来从未向外透露表舅父是「EYT之父」蔡和平，直到蔡和平早前在社交平台分享与宣萱兄妹合照，才意外揭露亲戚关系。蔡和平当时以英文留言赞扬宣萱：「宣萱是我的外甥女，她凭著自己的才华，在没有我帮助的情况下，自己取得成功。她从未在TVB亮出我的名字，即使在今天，也没有多少人知道她是我的侄女。」并分享陈年旧照，见到3岁半的宣萱担任其婚礼花女。

相关阅读：宣萱硬撼《新闻女王2》 掀视后激战 回巢领军《巨塔之后》演医生圆梦丨名人杂志

万千星辉颁奖典礼2025｜宣萱情路崎岖：

TVB颁奖典礼2025｜宣萱曾恋张卫健

宣萱事业一帆风顺，感情上却崎岖，多年来宣萱没有刻意隐瞒拍拖，被揭发后都大方公开。宣萱入行初期与张卫健合作《龙兄鼠弟》挞著，只是恋情维持仅两年，有传男方因事业不及女友而分手。宣萱曾与中信泰富主席荣智健的堂姪荣文瀚拍拖六年，有传男方曾要求宣萱婚后放弃演艺事业，当时正值事业搏杀期的她，不愿息影，最终放弃嫁入豪门的机会。宣萱之后曾恋牙医陈建纬、外籍兽医Ruan、意大利型男Fran，可惜分手收场。近年她成为古天乐公司艺人，二人时常被撮合，二人年过半百仍有大批CP粉。

事实上，宣萱现时享受单身生活，在感情方面宁缺勿滥，亦深信勉强跟不合适的人生活，不如活得自由自在。有传宣萱早已是圈中富婆，手持物业价值半亿，加上生活贴地又不追求名牌，将时间花在做义工，领养逾10只猫狗，可见没有生活压力。

相关阅读：宣萱上载「拖手相」官宣古天乐恋情？无预警甜蜜发图惹网民疯狂 本尊上水10字亲回应

TVB颁奖礼2025｜宣萱黑面多是非：

万千星辉颁奖典礼2025｜宣萱曾与拍档闹不和

宣萱曾与张可颐拍剧集《难兄难弟》时传出不和，有指宣萱当年向记者爆料，拍摄《难兄难弟》煞科要延迟，主要是因张可颐经常迟到影响进度，却反遭张可颐指控宣萱经常大笑，导致NG受到影响。

至于曾是好姊妹的宣萱与刘晓彤，当年传出反目，有传起因是刘晓彤多嘴向袁咏仪暗示，宣萱在片场追求张智霖，导致袁咏仪疏远宣萱。宣萱之后公开指责刘晓彤是非当人情出卖朋友，三番四次想害自己。刘晓彤与宣萱近年已重修旧好，更相约饭敍解开心结。

万千星辉颁奖典礼2025｜宣萱获Marvel垂青

宣萱因为操得一口流利广东话、普通话、英语，成为其优势。宣萱于2019年获Marvel垂青，为香港迪士尼乐园设施「蚁侠与黄蜂女：击战特攻！」饰演全球首个原创香港Marvel角色，「神盾局科技馆总工程师林乐诗（Leslie Lam）」，并担任此角色的设计，非常厉害。

相关阅读：极度俏郎君丨「御用人质」宣萱难逃宿命 一剧连被绑三次网民争取成立关注组

万千星辉颁奖典礼2025｜宣萱历年被绑角色：

TVB颁奖典礼2025｜宣萱成「御用人质」

宣萱1992年拍电视广告入行后，演出剧集无数，自1994年在处境剧《餐餐有宋家》开始，几乎饰演的角色，无论是古装剧、时装剧、电影都有「被绑架」场面，粗略估计最少有27次被绑架纪录，曾被网民封为TVB「御用人质」。宣萱近年回复自由身，接拍的作品依然难逃被绑架命运。