吕爵安参演《模范的士3》讲英文好大压力 为受灾婆婆录音打气：做得到都做 冇收到通知出席叱咤

男团MIRROR成员吕爵安（Edan）首度参演人气韩剧《模范的士3》，Edan今日（14日）出席宣传活动，更戴黑超扮有型出场，而他亦用韩文跟大家打招呼。活动上播放Edan演出的片段，搞到他劲尴尬，又播出他为该剧宣传拍摄短片，当中更有操肌片段。

获妈妈赞靓仔

Edan在剧中第二集出场，他指当日有跟妈妈和妹妹一起看，笑言在韩剧中看到自己后，妈妈赞靓仔、妹妹则「wow」一声叫出来，觉得他出现在韩剧很神奇，而自己则有点紧张。提到在天台拍戏，Edan觉得是向《无间道》致敬，又谓觉得今次最大挑战是讲英文，指有特别找老师去学，但老师在教的过程中亦教他做戏，而他亦提到试造型时有很大的文化冲击，皆因在换衫的过程中造型师会望实和帮手，是一种颇特别的体验，更笑指若追韩国明星，可尝试去做「女造型师」，Edan又谓有机会的话会想试做反派，若角色需要的话，自己亦不介意剃光头演出。

为火灾捐钱略尽绵力

Edan受访时直认以英文演出大压力，因自问本来不是讲得特别好，故有了镜头就更加紧张，故特别多练习，又指日后有机会也想学不同语言，因上次去泰国参加典礼的时候，亦有讲一些泰文，觉得是很好的学习机会。提到今次活动因早前大埔宏福苑发生5级大火而延期，Edan认为这安排不错，因大家也想过一段时间才有这样的活动：「其实都知道有粉丝受到影响，所以希望今日都可以畀到一啲无论经历什么事嘅朋友力量，帮助大家。」Edan表示虽没去现场帮手，但亦有捐钱，算是略尽绵力，提到他也有为受灾婆婆录音打气，Edan表示知道有粉丝受影响也会帮忙：「对我嚟讲录个音或打气，做得到都做。」

活动上播放Edan演出的片段，搞到他劲尴尬。

更有Edan操肌片段。

Edan与观众一起户动。

想与老友蔡俊彦拍节目

Edan早前在全运会中访问港队剑击队代表兼老友蔡俊彦，他指今次是首次看对方打比赛，不过第一天就因对方输了，所以看不到，对于两人在访问中互窒，Edan就认为颇有趣，也没想过大家也喜欢两人一起的感觉，又笑指访问中是做回平时的自己。对于网民喜欢看他们的互动，问Edan之后两人是否有机会再合作，他指若有机会一起拍摄节目、主持都会期待，至于蔡俊彦在访问中提到他走音的事情，Edan表示不会生气，因大家很熟，又直言本来也会因为做采访而觉得紧张，亦不敢嬉皮笑脸，但对方玩得那么大，所以后来就变成跟他一起玩。提到MIRROR缺席MAMA颁奖礼，Edan坦言觉得可惜，因这是一个很难得的舞台，而事前也准备十足，亦有参与彩排：「喺场地见识到韩国的制作，已经很紧张，但同时都好兴奋，但我觉得唔紧要，已经学习到好多嘢，希望以后仲有机会。」另外，陈志云早前表示MIRROR有部分成员会赶往《叱咤颁奖礼》，Edan表示没有收到这个通知，但因当日都要在澳门做骚至晚上，故时间上也不知是否许可，但是否出席则要看公司安排，现在没有收到这个通知。