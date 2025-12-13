逆转上半场丨伍允龙闻好友吴建豪突然暴瘦：佢健硕过我 陈湛文任《造星VI》评审惹网民狂轰无不开心 梁雍婷与梁咏琪同为素食者不时分享食物

电影《逆转上半场》一班演员陈湛文、梁雍婷、周祗月、陈诺霆、谭峻然、黄梓贤及导演黄柏基今晚（13日）到钻石山某戏院出席「全民球衣日」千人着波衫撑香港运动员宣传活动，吸引了伍允龙、前港队足球先生山度士及欧伟伦到场支持。伍允龙大赞电影热血又励志，片中有不少小演员参与，他表示拍戏时甚少跟小朋友合作，但入行前曾是小学老师教学生设计科，更扬言自己很受学生欢迎，小息时学生们会邀请他一起踢波。问到是否特别受女学生欢迎？他称，所有学生都好钟意他，因为他教的科目没有压力。

影相角度问题

对于好友吴建豪近期被指突然暴瘦，令外界揣测其健康状况出现问题。伍允龙说：「他健硕过我，手瓜好劲，只是相片角度问题。」又指跟吴建豪及其他好友有通讯群组，有朋友在群组内贴出相关新闻报道，吴建豪看到也说：「有没有搞错，我咁大只」，翌日他便在社交网贴健硕相澄清，问到近日有没有见过他？伍允龙说：「我们经常倾电话，个几月前和他吃饭，不觉得他瘦，那次只是影相角度。（有没有问他身体是否有问题？）我们紧密接触，很清楚对方状况，他没事、好健康，他正准备演唱会呢！」此外，女友李蔓莹所住的大厦早前火警钟误鸣，吓得她抱着爱猫走火警，伍允龙称女友事后有跟他说，当时女友也有点紧张，问到可有教她怎样处理？他说：「我不是专业人士，我叫她致电去管理处问清楚先。」

自嘲几乞人憎

早前有份担任《全民造星VI》44强评审的陈湛文在节目中的评语惹来网民狂轰，大量网民对陈湛文不满，直指「觉得他几乞人憎」、「只会捉一啲细节地方、捉住某一两个人的瑕疵放大来讲」，认为他有欠整体评价和建设性的建议。不过，也有网民认为陈湛文的评语中肯。对于网民轰骂，陈湛文没有感到不开心，觉得是一个很奇妙的历程，他指出当评审时是看着参赛者行入演出区，灯亮起便演出，之后便给予评语，五位评审泥鯭@RubberBand、邓小巧、关智斌、阮小仪及他，各自也会给予好及改进的地方，可能是节目篇幅所限，他讲及参赛者好方面时没有播出街，但讲及不好的却全数播出来，「我看完也觉得陈湛文几乞人憎，哈哈！」问他是否五位评判讲好你负责担任坏人？他称没有讲好，纯粹各自看到什么便讲出来，「丘蓝那队剪出来是说很吵，但其实我是讲了丘蓝把声很独特，Dave很靓仔就似韩国男团，但这些却没有播出。」

改善一下多一点笑容

陈湛文指出，因为自己没有Threads，有人通知他正在被公审，他便从哥哥的手机看，问到是否觉得剪片剪得不好？他笑说：「没有，要原汁原味播出的话，没有删剪版本便要播半年。哈哈！（对你不公平？）不只我一个因编幅所限被人剪，大家的评语只有三至四成播出。」至于是否因要顾及其他几位评审的形象，大会便没理会他的个人形象才那样剪？陈湛文用好的角度面对这事，反而觉得这个节目很锡他，剪了那么多他的说话，播出的时间较多，被人看到不同的面向。不过，他说：「我们的评语相对于我在学期间已经像没有杀伤力一样，在学期间我们听到的是更加狠，我的评语已经修饰了很多，尝试用具体的字眼令他们明白好在哪里不好在哪里，但篇幅所限不好的全部播出来，我也要改善一下，要多一点笑容，其实担任评审是脑筋急转弯。」梁雍婷也帮口说：「因为当评判不可以讲太长，因而着急，可能他想用最短时间令到参赛者明白。」

票房抱顺其自然心态

此外，梁雍婷大赞主角梁咏琪（Gigi)很好，拍摄时因为双方都是素食者，因而不时分享食物。问到在戏中饰演妈妈的她，面对与小朋友合作拍戏是否有难度？梁雍婷表示感觉很好，这班小朋友以开放的态度接受这班姨姨、叔叔，也愿意一起谈天。此外，他们这套电影在圣诞当期上演，问到可有留意其他对手？二人也有留意其他几套电影，但梁雍婷表示，票房抱顺其自然的心态，未必是演员可以控制到，拍这套戏时感觉大家就像一家人，期待在戏院内与大家庆祝圣诞节，陈湛文也表示，自己从未试过圣诞节在戏院与大家一起度过。



