新闻女王2丨连播两小时大结局 「3U 园」诈骗集团压轴登场 金像男配角袁富华挑机佘诗曼极尽震撼

新闻女王2｜TVB压轴台庆剧《新闻女王2》登场后再次掀起全城热话！由佘诗曼、黄宗泽、李施嬅、高海宁、王敏奕、马国明、夏文汐、谭俊彦、陈晓华、邓智坚、龚慈恩本周已经进入结局篇，剧情亦变得紧，前晚（12日）播出的一集，「Diana」蒋祖曼终同意回收「治癌神器」，「方太」龚慈恩终于苏醒，并授权及推荐「文慧心Man姐」佘诗曼入SNK 董事局主席，除了大动作表示要将SNK 私有化，更出尽全力整治电视部总监兼死对头「古肇华」黄宗泽。

明晚周一（15 日）将连播《新闻女王2》两小时大结局，首位集齐华语电影三金（金鸡、金马、金像）「最佳男配角」的袁富华的加入，为结局篇带来惊喜，「古肇华」黄宗泽联合金主「Richard Wu」袁富华大量收购SNK的股份，令「Richard Wu」袁富华成为SNK大股东，更借机推出基金，为诈骗集团洗黑钱。

今次是袁富华首度参与TVB剧集的拍摄，袁富华演神秘富豪「Richard Wu」在「古肇华」黄宗泽协助下，大量收购SNK的股份而成为大股东，同时推出基金，助「Richard Wu」袁富华的公司在香港上市。 与此同时，「Ivan」何广沛以卧底身份走入3U园区，而「张家妍」李施嬅与「刘艳」王敏奕，暗地与「文慧心Man姐」佘诗曼追查团3U园，期间「Richard Wu」袁富华为身份曝光，在新闻直播用「Ivan」何广沛的短片威胁「文慧心Man姐」佘诗曼，表面笑口噬噬但系实质非常阴险，「文慧心Man姐」佘诗曼后来大反击，将「Richard Wu」袁富华的丑态曝光，最后与「古肇华」黄宗泽被警方带返警署调查。

黄宗泽与佘诗曼在不少场口有「挑机嘴面」，前晚播出的一集，为增加观看价值，剧组还为二人打造了一场《寒战》式叠声对骂戏！虽然时长只有8秒，但涉及的台词量却相对地多，就连演技获一致认可的佘诗曼，亦被这场口严重考起。根据官方释出的场口花絮片，佘诗曼连续三次输给黄宗泽，更一度忘词！为了宣泄不甘，佘诗曼除了大摆可爱「嘟嘴样」，又一度激动至伸脷兼大声吼叫，令黄宗泽最终亦失守爆笑，还搞笑地扮掴佘诗曼，拍摄现场气氛相当欢愉。黄宗泽曾在节目《一周星星》表示这场口是佘诗曼「最讨厌的一场」，佘诗曼听毕忍不住大吐苦水：「最惨系佢（Bosco）把声又大，我把声又细㖞！我完全听唔到自己（讲嘢）。」但二人亦异口同声表示，完成场口拍摄后感觉很爽，黄宗泽说：「好过瘾嘅，因为你好似要处于一个好真空嘅状态，背到好熟，滚瓜烂熟，行埋去就互队架嘞！都真系好难，呢个咁样嗌交嘅方法。」

