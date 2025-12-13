马圈传奇女王自爆地狱式人工受孕 三年做九次试管婴感崩溃：我乜嘢问题都冇，但系都唔中

香港首位华人女骑师江碧蕙和练马师李格力在1997年结婚并育有大仔李国铭（Samuel）和细仔李国宝（Anthony）一对中法混血儿子，江碧蕙曾离港先后到法国和新加坡生活，但在2016年7月，江碧蕙宣布与李格力离婚，翌年与法籍网球教练Jerome 结婚，两人育有共识不生小孩，生活低调幸福。

江碧蕙求子过程艰巨

江碧蕙与前夫李格力两个仔可谓得来不易，求子过程艰巨，经历人生大大小小的苦中苦，日前江碧蕙接受汪曼玲的YouTube频道的访问，江碧蕙年轻时渴望生四个孩子，一心打算35岁前可以生四个小朋友结果，可惜事与愿违，她曾在3年间做了9次人工受孕才喜得大仔，可能是上天知道她很想生育更多孩子。 第二个儿子却在自然受孕下出生，让她喜出望外。

江碧蕙为生仔尝尽苦头

江碧蕙在16岁的时候加入马会受训，17岁首次出赛，19岁策骑「大瀑布」首次赢得头马，个人总共赢得11场头马，在21岁江碧蕙与著名骑师李格力拉埋天窗，并为对方诞下两名儿子。江碧蕙在访问表示当年为了生仔而尝尽苦头，因为「肾脏病变」而打乱了生育大计，努力了一段时间都不成功，结果走去做试管婴：「我1999年𠮶阵做人工受孕，𠮶时我先23岁咋，我做𠮶只系最传统𠮶种，抽卵嘅过程真系好鬼辛苦，佢会畀啲气你闻，闻到你个人晕晕地，跟住又冇麻醉，就咁喺子宫将啲卵子刮出嚟。」江碧蕙称当时做人工受孕有两个方法，一个是打针，一个是叫做喷药，这两个方法都做过：「我打针系因为我产生嘅卵太多，太多嘅时候品质唔好，我抽咗三次，每一次我都有十几颗卵，我谂想做一个妈咪，𠮶个过程你唔会觉得辛苦，最辛苦反而系摆完之后唔中。」

江碧蕙：我喊到崩溃

江碧蕙续说：「头三次我摆完之后唔中，我喊到崩溃，因为我当时老公个的家姐都做咗，佢嘅卵巢有问题，但系佢做一次就中了，另外有个骑师是意大利人，佢都系卵巢有问题，都系一次就中，我乜嘢问题都冇，但系都唔中，你话几伤心？做咗三次之后，我休息咗一段时间，然后我前夫就问我：『其实如果你真系好想呢，继续做啰。』我休息咗三个月之后，开始再做，但系又系唔中，我就再抽卵，摆咗6次、第7次，都系冇，本来我谂住换个环境去外国做，然后香港嘅医生就跟我讲话有有三粒，叫我用埋佢，但系我话我要去泰国，我要去打波，我要去Golf，我要去游水，要去晒太阳，但系佢都叫我摆埋佢。」江碧蕙称今次她的心情完全放松，甚么都不管，不可以做的事，全部都做，连sex都照做，结果覆诊时发现原来已经成功了：「原来当你好放松嘅时候，咁就有咗，好奇怪，到而家我个仔都24岁，似系一场梦。」江碧蕙笑称人生就是很得意，第二个是天生的，无端端就有了。

江碧蕙与前夫离婚后，与现任法籍丈夫交往一年后闪电再婚，江碧蕙称这段婚姻曾让儿子们大感惊讶，甚至一度提出质疑。然而，在婚礼当天，大儿子的一番话，却让她感动不已。儿子对著她的新婚丈夫说：「你要令我妈妈比以前更开心，否则我唔会放过你。」接着转身拥抱她并说：「妈咪，我要你一生都幸福。」江碧蕙与丈夫结婚八年，感情依旧甜蜜。两个儿子也与继父相处融洽，一家人每年都会相聚。走过人生的高低起伏，江碧蕙活得更通透、更自在。她鼓励大家要活在当下，珍惜眼前人，并勇敢追求属于自己的幸福。