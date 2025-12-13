陈伟霆认已与超模何穗结婚！10月无预警宣布诞子 首谈秘婚生子：我们在一起很多年

陈伟霆（William）今年10月无预警宣布与超模何穗的婚讯及儿子出生的消息，震惊不少粉丝。近日，他接受访问时首度公开分享为人父的喜悦与心境转变，并解释了选择在儿子满月时才公开喜讯的背后原因，强调一切皆在计划之中。

陈伟霆早有计划生子

陈伟霆与何穗的恋情传闻始于2021年，多年来两人始终未正面认爱。然而，随著儿子的诞生，陈伟霆坦言不希望孩子被隐藏，而是希望他能在充满祝福的环境下成长。他表示：「大家可能会说陈伟霆突然间扔了一个炸弹出来，但这不是炸弹，我们在一起很多年，小朋友的到来是在计划之内的。」

相关阅读：陈伟霆何穗曾因旧爱Angelababy分手？婚事险告吹与前度有关 传因黄晓明介入与Baby 4年情玩完

陈伟霆低调结婚喜迎儿子

过去，陈伟霆曾在2011年公开表示自己思想传统，不会接受未婚生子。日前他受访，证实与何穗早已低调完婚，儿子的到来是两人共同的规划。谈及初为人父的心情，陈伟霆脸上洋溢著幸福，他分享，即使儿子的哭闹声，对他而言也是「完美的天籁之音」。陈伟霆更透露，将哭闹的儿子抱在怀中，听著自己的心跳声安稳入睡的瞬间，是他人生中最美的时刻。

相关阅读：陈伟霆何穗突然官宣诞B做父母 去年蜜游传好事近

陈伟霆望成儿子的榜样

陈伟霆为了记录儿子的成长点滴，还亲手将影片剪辑成Vlog珍藏。陈伟霆也罕有地提及父亲在他13岁时过世对他的影响，指在成长过程中，他总下意识地寻找榜样，并渴望得到父亲的认可。如今身分转换，他开始思考如何成为儿子的榜样，这份经历也转化为他为人父的动力。

相关阅读：陈伟霆官宣诞子丨内地超模何穗曾任维密天使 10年前晒结婚证传有过一段婚姻