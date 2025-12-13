内幕丨周励淇已恭喜方力申爱女出世 盼《百分百感觉》演员携下一代聚会 陈国邦透露妻女将从泰国回港团聚

周励淇、汤怡和陈国邦等今日（13日）到大围出席英皇电影《内幕》谢票活动，三人对票房成绩好都感到很开心，周励淇表示会继续努力，陈国邦称已做好演员本份，留待观众评分，汤怡希望观众觉得好看的话，要向身边朋友多推介，问到是否会谢票谢到圣诞节？陈国邦笑谓要看票房有几高。

周励淇、汤怡圣诞留港与家人度过

讲到圣诞节，周励淇和汤怡都表示会留在香港与家人一起过，汤怡又说甜品生意在节日是会比平时好，家人有时都会到铺头帮忙，笑指女儿都识得和客人打招呼。陈国邦指工作很忙，妻女之后会回来香港陪他，讲到月尾他又有另一电影《寻秦记》上映，他笑指其他电影稍等再讲。

周励淇笑指BB似方力申

此外，方力申昨日宣布女儿已经出生，好友周励淇已恭喜他，笑指BB很像方力申，但叫他不用太担心，因为BB的样子经常不同，「很多人都说女似爸爸，仔似妈妈，我觉得我个仔都似我，但他爸爸否认，所以小方不用担心。（会去探BB吗？）等他方便再约，第一胎很紧要，之前有同他讲过要准备甚么。（和他分享坐月经验？）他又无问我，他有很多朋友可以问，最重要是他们都要保持身体健康，（坐月）之后有排搞。」又说当年演出《百分百感觉》的演员很多都已有下一代，好似是她和陈晓东，方力申的孩子可说是当中最细，如有机会都想相约聚会。