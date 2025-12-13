《老友记》拍档透过行善悼念Matthew Perry 珍妮花安妮丝顿、画作上签名 作品将在佳节为慈善事业筹集资金

经典美剧《老友记》剧中主角6人组，现实生活中亦是彼此的一生挚友，故此2年前马修派利（Matthew Perry）因服用过量氯胺酮（K仔）猝亡，令其余5人都伤痛不已。事隔2年，5人组再次联合起来行善，借着善举悼念马修。

5人组为艺术作品系列作贡献

《老友记》5人组：珍妮花安妮丝顿（Jennifer Aniston）、却妮高丝（Courteney Cox）、丽莎古祖（Lisa Kudrow）、大卫舒威马（David Schwimmer）及麦勒邦（Matt LeBlanc）为一项特别的艺术作品系列作出贡献，该系列作品将在佳节期间为慈善事业筹集资金。这些艺术作品由慈善机构Soundwaves Art和艺术家Tim Wakefield合作打造，以《老友记》主题曲《I'll Be There for You》的实际声波，转化为令人惊叹的视觉设计图。然后5人组就在画作上签名，签名版画售价600美元（约4,643港元），未签名版画售价100美元（约773港元）。

印有马修的官方签名

而马修派利基金会日前就发文宣布这项慈善活动，基金会透露：「Tim将《老友记》主题曲的实际声波转化为这些美丽的图案，每个图案都以不同的角色为灵感，每位演员都在他们自己的一小批艺术品上签了名。」基金会更与马修派利遗产管理机构合作，制作了一批限量版艺术品，上面印有马修的官方签名。所有利润将用于支持演员们选择的慈善机构，包括马修派利基金会，以支持基金会帮助那些与毒瘾斗争的人们。